Кожевникова после третьих родов показала идеальный пресс

Летом 2017 года Мария и ее супруг Евгений Васильев стали родителями в третий раз. За время беременности звезда значительно поправилась, поэтому до недавнего момента скрывала свою фигуру под мешковатой одеждой.

Кожевникова все силы бросила на борьбу с лишними килограммами. Ее старания увенчались успехом – звезда вернулась к своему идеальному весу.

Несмотря на победу, артистка долго стеснялась показать тело. Минувшим летом звезда загорала на курорте исключительно в слитных купальниках. В соцсети она выкладывала снимки, которые не позволяют разглядеть ее изменившиеся формы.

И вот на свежей публикации в Instagram Мария предстала во всей красе. Она позирует в раздельном купальнике, который демонстрирует идеальный пресс и подтянутые бедра знаменитости.