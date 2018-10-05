Слезы и цветы: Алла Пугачева и Лариса Долина пришли на похороны Романа Карцева

2 октября не стало Романа Карцева. Одной из первых об этом сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья: «Мы идем к морю, и наша жизнь ни при чем. Она может кончиться в любой момент. Она здесь ни при чем, когда нас трое, когда такое дело и когда мы верим себе». Известному сатирику было 79 лет, и на любые вопросы о проблемах со здоровьем он отвечал сугубо по-одесски: «И сахар есть, и песок, и камни. И соль, и перец, и горчица. В общем — все есть».