Слезы и цветы: Алла Пугачева и Лариса Долина пришли на похороны Романа Карцева

В четверг, 4 октября, в Москве прошла гражданская панихида по артисту Роману Карцеву, скончавшемуся на 80-м году жизни от инфаркта.
2 октября не стало Романа Карцева. Одной из первых об этом сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья: «Мы идем к морю, и наша жизнь ни при чем. Она может кончиться в любой момент. Она здесь ни при чем, когда нас трое, когда такое дело и когда мы верим себе». Известному сатирику было 79 лет, и на любые вопросы о проблемах со здоровьем он отвечал сугубо по-одесски: «И сахар есть, и песок, и камни. И соль, и перец, и горчица. В общем — все есть».
Прощание с великим артистом состоялось 4 октября в Центральном доме литераторов в Москве. Там собрались многие российские деятели культуры.
Одной из первых проститься с Романом Карцевым решила его близкая подруга Лариса Долина, передает Woman. Она сказала много теплых слов о покойном и положила к его гробу внушительный букет красных роз. Приехала и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным. Она, вытерев слезы с лица, вся в черном вышла на сцену и рассказала, что именно Роман Карцев стал первым человеком, который в нее поверил и открыл ей путь к эстраде. Именно благодаря этому артистку Примадонна смогла выдержать свой первый экзамен на сцене. Также на панихиде присутствовали Михаил Жванецкий, Клара Новикова, Михаил Швыдкой и многие другие деятели культуры.