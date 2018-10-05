50-летняя Джулия Робертс раскрыла главную причину феноменального похудения

В 2017 году Джулия Робертс сильно поправилась. Ходили слухи, что актриса совсем забыла про фитнес и правильное питание из-за проблем в личной жизни, поэтому набрала 20 килограммов. Якобы знаменитость переживала не самые лучшие времена в отношениях с мужем, кинооператором Дэнни Модером. Судя по всему, супругам удалось преодолеть кризис: Джулия с энтузиазмом взялась за новые проекты, а еще она стала значительно стройнее.

ФОТО: SCANPIX

Результаты похудения кинозвезда продемонстрировала во время недавнего кинофестиваля в Торонто. На днях мать троих детей рассказала, как ей удалось избавиться от лишнего веса. По признанию Робертс, она не сидела ни на каких диетах — все произошло само собой.