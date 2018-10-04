Эксклюзивная галерея: лучшие бармены мира борются в Таллинне за победу, шоу поражает своей красотой

С 3 по 4 октября в таллиннском Котле культуры (бульвар Пыхья, 27а) прошел 67 Чемпионат мира по приготовлению коктейлей. На чемпионате мира World Cocktail Championships 2018 борьбу за титул вели 91 участник из 65 стран.
От Эстонии за титул лучшего в мире борются Георгий Воометс, который соревнуется в категории шоу-барменов с коктейлем Can´t stop piña, и Карина Тамм, которая приняла участие в категории приготовления классических коктейлей с Dessert Royale.
«Организация чемпионата мира в Таллинне - это большая честь и ответственность, потому что мы бесспорно имеем дело с ключевым событием года для барменов и других популяризаторов культуры пития. Перед Ассоциацией барменов Эстонии как организатором стоит интересная задача: представить лучшим барменам мира эстонскую культуру питания и пития. Все бармены создали рецепты своих коктейлей именно для этих соревнований, причем целых 14 участников используют в качестве одного из компонентов продукцию крупного спонсора – Liviko: либо джин Crafter, либо ликер Vana Tallinn, либо Hõbe Vodka», – рассказала президент Ассоциации барменов Эстонии Маргит Кикас.
Помимо чемпионата мира в Таллинне запланированы мастер-классы, вечер, знакомящий с Эстонией, а участники соревнований получат эксклюзивную возможность посетить производство старейшего производителя качественного алкоголя в Эстонии – предприятия Liviko.
«Мероприятие предложило интересные идеи и вдохновение для приготовления коктейлей. Чемпионат мира по приготовлению коктейлей стал для сферы баров событием года, на котором закладывается основа международных стандартов смешивания коктейлей и новых направлений развития», – добавила Маргит Кикас.
Победитель чемпионата мира будет объявлен в пятницу, 5 октября.
Смотрите галерею сегодняшнего шоу барменов!