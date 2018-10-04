Эксклюзивная галерея: лучшие бармены мира борются в Таллинне за победу, шоу поражает своей красотой

От Эстонии за титул лучшего в мире борются Георгий Воометс, который соревнуется в категории шоу-барменов с коктейлем Can´t stop piña, и Карина Тамм, которая приняла участие в категории приготовления классических коктейлей с Dessert Royale.

«Организация чемпионата мира в Таллинне - это большая честь и ответственность, потому что мы бесспорно имеем дело с ключевым событием года для барменов и других популяризаторов культуры пития. Перед Ассоциацией барменов Эстонии как организатором стоит интересная задача: представить лучшим барменам мира эстонскую культуру питания и пития. Все бармены создали рецепты своих коктейлей именно для этих соревнований, причем целых 14 участников используют в качестве одного из компонентов продукцию крупного спонсора – Liviko: либо джин Crafter, либо ликер Vana Tallinn, либо Hõbe Vodka», – рассказала президент Ассоциации барменов Эстонии Маргит Кикас.

Помимо чемпионата мира в Таллинне запланированы мастер-классы, вечер, знакомящий с Эстонией, а участники соревнований получат эксклюзивную возможность посетить производство старейшего производителя качественного алкоголя в Эстонии – предприятия Liviko.

«Мероприятие предложило интересные идеи и вдохновение для приготовления коктейлей. Чемпионат мира по приготовлению коктейлей стал для сферы баров событием года, на котором закладывается основа международных стандартов смешивания коктейлей и новых направлений развития», – добавила Маргит Кикас.

Победитель чемпионата мира будет объявлен в пятницу, 5 октября.