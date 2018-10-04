Слепаков пострадал из-за «геев-отравителей» Скрипаля

Семен Слепаков регулярно комментирует в своих песнях общественные и политические события. Вот и сейчас под воздействием недавнего интервью Петрова и Боширова телеканалу RT он выпустил анимационный клип на «Песню о шпиле», в которой пошутил над целью визита двух граждан России в британский городок, где в марте этого года отравили беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако вскоре ролик пропал с канала юмориста. Учитывая, какую популярность он приобрел в Сети, музыкант потерял, возможно, миллионы просмотров, передаеют Дни.

После появления на экранах Петрова и Боширова версия о том, что они являются гей-парой, а не разведчиками, получила широкое распространение в Сети.

В интервью Маргарите Симоньян мужчины отказались говорить о своей личной жизни и ушли от ответа на вопрос, почему в Солсбери они все время ходили вместе и ночевали в одном гостиничном номере.

«Мы »Новичком« никого не травили, все мысли у нас были только о шпиле», – такая строчка есть в песне Слепакова. Но теперь ее уже никто не услышит: ролик удален с YouTube и других сервисов.

Но пользователи все-таки успели оценить новую работу шоумена. Одни похвалили Слепакова за чувство юмора, другие посчитали клип чрезмерно пошлым.