У Аллы Пугачевой заподозрили старческий маразм

Она сказала: «Сколько радости он нам дал, сколько восхищения. Нас повеселил, теперь будет веселить Бога. Утрачивая таких людей, мы становимся беднее, что-то оскудевает. Артисты такого масштаба уже не появляются». И ее тут же обвинили в старческом маразме. И даже вспомнили, что эксперты говорили, что у Пугачевой периодически наблюдались его симптомы. Но большинство ее поклонников восприняли слова Примадонны вполне адекватно, пишет 7d.org.ua.