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Настасья Самбурская разоблачила победителя Битвы экстрасенсов

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Настасья Самбурская в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

По словам актрисы Настасьи Самбурской, победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Свами Даши, который раскрыл тайны из ее прошлого, на самом деле не имеет уникальных способностей.

Напомним, что он рассказал о тюремном прошлом отца актрисы и об ее натянутых отношениях с матерью. Она ответила подписчикам: «Вот вы свое эго утихомирьте и услышьте, что это развод. Вы не общались с ним лично. Ничего из того, что невозможно было найти про меня в интернете, он не сказал. И на конкретный вопрос: «Скажите хоть что-то, что могу знать только я», он рассказал о том, как жил. Это шоу, понимаете? Хотя бесполезно, у вас же знакомый с ним общался», пишет 7d.org.ua.

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