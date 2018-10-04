Настасья Самбурская разоблачила победителя Битвы экстрасенсов

Напомним, что он рассказал о тюремном прошлом отца актрисы и об ее натянутых отношениях с матерью. Она ответила подписчикам: «Вот вы свое эго утихомирьте и услышьте, что это развод. Вы не общались с ним лично. Ничего из того, что невозможно было найти про меня в интернете, он не сказал. И на конкретный вопрос: «Скажите хоть что-то, что могу знать только я», он рассказал о том, как жил. Это шоу, понимаете? Хотя бесполезно, у вас же знакомый с ним общался», пишет 7d.org.ua.