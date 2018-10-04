Чт, 4.10.2018
Президент Кальюлайд: не верьте, если кто-то скажет вам, что я ночью в баре полуголая танцую СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Limon LIVE
  • Эксклюзивное видео: парикмахер-стилист «Модного приговора» пришла в ужас от прически Керсти Кальюлайд

Эксклюзивное видео: парикмахер-стилист «Модного приговора» пришла в ужас от прически Керсти Кальюлайд Смотрите Limon LIVE!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня в гостях у интернет-шоу Limon LIVE и ведущих Эдгара Гергеля и Светы Карабут вновь звездные гости: к нам пришли стилист Ольга Быкова (Таллинн) и стилист-парикмахер шоу Первого канала «Модный приговор» Александра Эдельберг (Москва).

Мы поговорили о проекте Ольги Быковой - «Девичник», который состоится уже в пятницу, 5 октября. По словам Александры, Таллинн - город спокойный и в каком-то роде даже спящий, здесь не хватает красивой движухи, поэтому они с Ольгой хотят всех взбодрить. Вечеринка рассчитана для женщин, подниматься будут пикантные вопросы. В этот раз будут работать диетолог, сексолог, хиромант, астролог, визажист и так далее. 

Александра Эдельберг считает, что эстонские женщины стесняются пойти к психологу и сексологу, поэтому такое мероприятие завтрашнее очень важно. 

Ольга Быкова считает, что эстонских женщин нужно срочно переодевать и в массовом количестве. 

Мы спросили профессионалов своего дела об образе Керсти Кальюлайд во время встречи с папой Римским, а также о новом образе Ану Саагим, которая перекрасилась в блондинку и укоротила волосы. Ответ парикмахера из Москвы оказался неожиданным. «Престарелые русалки - это "нет" сразу», - сказала Александра Эдельберг об Ану Саагим на фотографии ниже. 

Папа Римский и Керсти Кальюлайд

ФОТО: Karli Saul/SCANPIX BALTICS/TT / Scanpix Baltics

Ану Саагим и Мейси Вольт

ФОТО: facebook.com

 Ану Саагим

ФОТО: Madis Sinivee

Смотрите ответы стилистов в новом выпуске! Шоу получилось очень полезным!

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Читать также

Актуально

НАВЕРХ