Эксклюзивное видео: парикмахер-стилист «Модного приговора» пришла в ужас от прически Керсти Кальюлайд

Сегодня в гостях у интернет-шоу Limon LIVE и ведущих Эдгара Гергеля и Светы Карабут вновь звездные гости: к нам пришли стилист Ольга Быкова (Таллинн) и стилист-парикмахер шоу Первого канала «Модный приговор» Александра Эдельберг (Москва).
Мы поговорили о проекте Ольги Быковой - «Девичник», который состоится уже в пятницу, 5 октября. По словам Александры, Таллинн - город спокойный и в каком-то роде даже спящий, здесь не хватает красивой движухи, поэтому они с Ольгой хотят всех взбодрить. Вечеринка рассчитана для женщин, подниматься будут пикантные вопросы. В этот раз будут работать диетолог, сексолог, хиромант, астролог, визажист и так далее.
Александра Эдельберг считает, что эстонские женщины стесняются пойти к психологу и сексологу, поэтому такое мероприятие завтрашнее очень важно.
Ольга Быкова считает, что эстонских женщин нужно срочно переодевать и в массовом количестве.
Мы спросили профессионалов своего дела об образе Керсти Кальюлайд во время встречи с папой Римским, а также о новом образе Ану Саагим, которая перекрасилась в блондинку и укоротила волосы. Ответ парикмахера из Москвы оказался неожиданным. «Престарелые русалки - это "нет" сразу», - сказала Александра Эдельберг об Ану Саагим на фотографии ниже.
Смотрите ответы стилистов в новом выпуске! Шоу получилось очень полезным!