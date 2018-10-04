Эксклюзивное видео: парикмахер-стилист «Модного приговора» пришла в ужас от прически Керсти Кальюлайд

Мы поговорили о проекте Ольги Быковой - «Девичник», который состоится уже в пятницу, 5 октября. По словам Александры, Таллинн - город спокойный и в каком-то роде даже спящий, здесь не хватает красивой движухи, поэтому они с Ольгой хотят всех взбодрить. Вечеринка рассчитана для женщин, подниматься будут пикантные вопросы. В этот раз будут работать диетолог, сексолог, хиромант, астролог, визажист и так далее.

Александра Эдельберг считает, что эстонские женщины стесняются пойти к психологу и сексологу, поэтому такое мероприятие завтрашнее очень важно.

Ольга Быкова считает, что эстонских женщин нужно срочно переодевать и в массовом количестве.

Мы спросили профессионалов своего дела об образе Керсти Кальюлайд во время встречи с папой Римским, а также о новом образе Ану Саагим, которая перекрасилась в блондинку и укоротила волосы. Ответ парикмахера из Москвы оказался неожиданным. «Престарелые русалки - это "нет" сразу», - сказала Александра Эдельберг об Ану Саагим на фотографии ниже.

Папа Римский и Керсти Кальюлайд ФОТО: Karli Saul/SCANPIX BALTICS/TT / Scanpix Baltics

Ану Саагим и Мейси Вольт ФОТО: facebook.com

Ану Саагим ФОТО: Madis Sinivee

Смотрите ответы стилистов в новом выпуске! Шоу получилось очень полезным!

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia