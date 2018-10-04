Вы этого ждали больше всего: ведущая SKY Радио Ольга Петрова станцевала на пилоне (видео)
4 октября 2018, 18:17
Ведущая вечернего шоу Drive Time на SKY Радио - Ольга Петрова - станцевала на пилоне и тем выполнила челлендж дня. Тренером популярной радиоведущей стала Анна Шлеева, которая и провела классный урок.
Вечернее шоу Drive Time продолжает неделю челленджей! Только ты решаешь, кто будет выполнять задание дня - Ольга Петрова или Валера Листопад. Голосуй на странице SKY Радио в Facebook! Каждый день - новое задание и новое голосование.