Чт, 4.10.2018
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  • Вы этого ждали больше всего: ведущая SKY Радио Ольга Петрова станцевала на пилоне (видео)

Вы этого ждали больше всего: ведущая SKY Радио Ольга Петрова станцевала на пилоне (видео)

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ФОТО: Скриншот видео SKY Радио / Facebook

Ведущая вечернего шоу Drive Time на SKY Радио - Ольга Петрова - станцевала на пилоне и тем выполнила челлендж дня. Тренером популярной радиоведущей стала Анна Шлеева, которая и провела классный урок.

Вечернее шоу Drive Time продолжает неделю челленджей! Только ты решаешь, кто будет выполнять задание дня - Ольга Петрова или Валера Листопад. Голосуй на странице SKY Радио в Facebook! Каждый день - новое задание и новое голосование.

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