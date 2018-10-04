Одалживать деньги родным и знакомым или нет? Четыре золотых правила, которые сохранят нервы, купюры и дружбу

Как одалживать деньги

Мы расскажем, о чем нужно помнить, одалживая родным и/или близким, и каким правилам стоит следовать, чтобы сложившаяся ситуация была максимально комфортной для обеих сторон, пишет Fabiosa.ru.

Одалживать или не одалживать?

Многое зависит от суммы. Одно дело, если подруга просит занять денег на обед или на покупку чулок, так как у нее сейчас порвались. И здесь можно даже не рассуждать, а просто открыть кошелек и вынуть купюру, потому что и сами можете оказаться в такой же ситуации.

Но совсем другое дело, если речь идет о сумме с несколькими нулями. В этом случае вы должны тщательно подумать о том, насколько ответственен этот человек по отношению к деньгам. Он может быть вашим хорошим другом, но это не означает, что он хороший кандидат на получение кредита.

Также стоит принимать во внимание, насколько близок вам этот человек и насколько готовность помогать другим крепко сидит у вас в голове.

Если одолжить, то сколько?

Вы не обязаны давать всю сумму, о которой просит человек. Это может быть всего лишь часть, комфортная для вашего бюджета. Самый главный момент – будьте готовы к тому, что вам эти деньги могут и не вернуть, поэтому сумма должна быть такой, расставание с которой не отразится на вашем финансовом состоянии, нервной системе и дружбе с этим человеком.

Не бойтесь отказать

Умение сказать «нет» нынче считается важным критерием зрелой личности. Если вы без злорадства, а с сожалением откажете в денежной просьбе, даже не объясняя почему, то адекватный человек поймет вас.

Как забрать свое?

В идеале в случае предоставления кому-то суммы в долг рекомендуется оформить сделку официально у нотариуса. Или хотя бы получить долговую расписку. Эти документы смогут помочь в случае, если дело пойдет не по плану.

Если подошло время платежа, а ваш заемщик молчит и денег вы не видите, то вполне нормально с вашей стороны позвонить или написать письмо с вопросом, не забыл ли он про сроки. Делать это надо культурно, без упреков, ведь у человека могли сложиться разные обстоятельства. Исходя из услышанного и уровня доверия, выстраивайте дальнейшие действия.