Итальянский бордель с секс-куклами закрыли через девять дней после открытия

С момента официального открытия заведения прошло всего девять дней. К учредителям наведалась полиция, провела рейд, после чего было принято решение прекратить функционирование борделя, пишет Lifter.com.ua.

Владельцев заведения уличили в нарушении итальянских законов, касающихся аренды жилья.

Кроме того, проверке подверглись куклы: местные органы здравоохранения захотели удостовериться, что предлагаемый товар тщательно обрабатывается после каждого использования.

В Италии бордели с обычными проститутками находятся вне закона, и подобное заведение — первое в своем роде. Его создатели открылись 3 сентября и рассказывали журналистам, что комнаты с куклами оказались быстро забронированы клиентами сразу на несколько недель вперед.

В арсенале заведения — дорогостоящие куклы, стоимость каждой составляет около €2000. После сеанса с клиентом их очищают в течение двух часов.

В борделе восемь специальных номеров, каждый из которых оборудован кроватью, ванной комнатой и телеэкраном, на котором показывается порно.