Умирающего от рака Николая Караченцова экстренно госпитализировали

Сегодня стало известно, что несколько дней назад артиста срочно доставили в больницу. По словам супруги Николая Караченцова Людмилы Поргиной, ее муж находится в клинике уже не первый день. После сеанса химиотерапии он подхватил воспаление легких, что часто происходит у онкологических больных. У Караченцова сильная слабость, так как ему вводят большое количество антибиотиков. Главная задача на данный момент - выйти из состояния болезни, так как актер сложно переносит ее. Но супруги не сдаются. В больнице у Караченцова и Поргиной трехместная палата и личная медсестра, которая помогает супруге артиста следить за мужем и ходит в магазин или на рынок, если нужно, пишет 7d.org.ua.