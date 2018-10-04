Жители Нарвы подошли к своему дому, но когда они увидели это, обомлели... (ФОТО)

И поскольку снимок сделан издалека, не сразу понятно, что это за зверь такой. У животного пушистая коричневая шерсть, короткие конечности и короткий хвост.

Google Maps Street View jäädvustus ФОТО: Google Street View

По данным Google Street View, это случилось где-то под Нарвой. Животное сначала запрыгнуло на дерево, а потом уже на дом к окну, чтобы пробраться внутрь.

Предполагают, что это енотовидная собака или даже куница, но нашлись и те, кто считают, что это енот обыкновенный, но они не водятся в эстонских лесах, да и в Европейском союзе их быть не должно. В Эстонии есть несколько десятков енотов, но они все домашние.

Если это был енот, то он мог сбежать от хозяев.

Енотовидная собака ФОТО: Dietmar Nill / 1/Scanpix

Енотовидная собака - хищное всеядное млекопитающее семейства псовых.

Енотовидная собака — животное величиной с небольшую собаку. Длина тела 65—80 см, хвоста 15—25 см; масса — 4—10 кг. Тело коренастое, длинное. Лапы короткие.

По окраске маски на морде и окрасу меха этот хищник очень похож на енота-полоскуна. Мех у него тёмно-бурый или серо-бурый, снизу более светлый; длинный и густой, но грубый. По хребту идёт тёмная полоса. На морде хорошо заметен тёмный «енотский» рисунок в виде маски. На щеках — пепельно-серые «бакенбарды». Хвост короткий, пушистый, без поперечных полос. Встречаются особи с рыжим окрасом. Упоминаются и альбиносы (белый мех).

Куница ФОТО: Niall Benvie / 1/Scanpix

Куницы — род хищных млекопитающих из семейства куньих.

Енот-полоскун ФОТО: S. Meyers / imago/blickwinkel/Scanpix