Чт, 4.10.2018
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  • Жители Нарвы подошли к своему дому, но когда они увидели это, обомлели... (ФОТО)

Жители Нарвы подошли к своему дому, но когда они увидели это, обомлели... (ФОТО)

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Google Maps Street View jäädvustus

ФОТО: Google Street View

Фотографы Google Maps Street View запечатлели в Эстонии, как животное пытается пробраться в дом через окно второго этажа, пишет Elu24

И поскольку снимок сделан издалека, не сразу понятно, что это за зверь такой. У животного пушистая коричневая шерсть, короткие конечности и короткий хвост. 

Google Maps Street View jäädvustus

ФОТО: Google Street View

По данным Google Street View, это случилось где-то под Нарвой. Животное сначала запрыгнуло на дерево, а потом уже на дом к окну, чтобы пробраться внутрь. 

Предполагают, что это енотовидная собака или даже куница, но нашлись и те, кто считают, что это енот обыкновенный, но они не водятся в эстонских лесах, да и в Европейском союзе их быть не должно. В Эстонии есть несколько десятков енотов, но они все домашние. 

Если это был енот, то он мог сбежать от хозяев. 

Енотовидная собака

ФОТО: Dietmar Nill / 1/Scanpix

Енотовидная собака - хищное всеядное млекопитающее семейства псовых. 

Енотовидная собака — животное величиной с небольшую собаку. Длина тела 65—80 см, хвоста 15—25 см; масса — 4—10 кг. Тело коренастое, длинное. Лапы короткие.

По окраске маски на морде и окрасу меха этот хищник очень похож на енота-полоскуна. Мех у него тёмно-бурый или серо-бурый, снизу более светлый; длинный и густой, но грубый. По хребту идёт тёмная полоса. На морде хорошо заметен тёмный «енотский» рисунок в виде маски. На щеках — пепельно-серые «бакенбарды». Хвост короткий, пушистый, без поперечных полос. Встречаются особи с рыжим окрасом. Упоминаются и альбиносы (белый мех).

Куница

ФОТО: Niall Benvie / 1/Scanpix

Куницы — род хищных млекопитающих из семейства куньих.

Енот-полоскун

ФОТО: S. Meyers / imago/blickwinkel/Scanpix

Енот-полоскун, или американский енот — хищное млекопитающее рода еноты семейства енотовых. Один из немногих видов, которые процветают в условиях усиления антропогенного воздействия, выражающегося в постепенном окультурировании угодий.

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