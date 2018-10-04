Жители Нарвы подошли к своему дому, но когда они увидели это, обомлели... (ФОТО)

Фотографы Google Maps Street View запечатлели в Эстонии, как животное пытается пробраться в дом через окно второго этажа, пишет Elu24.
И поскольку снимок сделан издалека, не сразу понятно, что это за зверь такой. У животного пушистая коричневая шерсть, короткие конечности и короткий хвост.
По данным Google Street View, это случилось где-то под Нарвой. Животное сначала запрыгнуло на дерево, а потом уже на дом к окну, чтобы пробраться внутрь.
Предполагают, что это енотовидная собака или даже куница, но нашлись и те, кто считают, что это енот обыкновенный, но они не водятся в эстонских лесах, да и в Европейском союзе их быть не должно. В Эстонии есть несколько десятков енотов, но они все домашние.
Если это был енот, то он мог сбежать от хозяев.
Енотовидная собака - хищное всеядное млекопитающее семейства псовых.
Енотовидная собака — животное величиной с небольшую собаку. Длина тела 65—80 см, хвоста 15—25 см; масса — 4—10 кг. Тело коренастое, длинное. Лапы короткие.
По окраске маски на морде и окрасу меха этот хищник очень похож на енота-полоскуна. Мех у него тёмно-бурый или серо-бурый, снизу более светлый; длинный и густой, но грубый. По хребту идёт тёмная полоса. На морде хорошо заметен тёмный «енотский» рисунок в виде маски. На щеках — пепельно-серые «бакенбарды». Хвост короткий, пушистый, без поперечных полос. Встречаются особи с рыжим окрасом. Упоминаются и альбиносы (белый мех).
Куницы — род хищных млекопитающих из семейства куньих.
Енот-полоскун, или американский енот — хищное млекопитающее рода еноты семейства енотовых. Один из немногих видов, которые процветают в условиях усиления антропогенного воздействия, выражающегося в постепенном окультурировании угодий.