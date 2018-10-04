«Ты следующая»: еще одной «Мисс Ирак» угрожают убийством

Шайма Касем - «Мисс Ирак - 2015». У нее 2,7 млн фолловеров в Instagram. О том, что ей поступают угрозы, Кассем рассказала в эмоциональном прямом включении в YouTube. Модель говорит, что ей приходят сообщения с текстом «ты следующая».

Успешных иракских женщин могут «перерезать как кур», сказала она и попросила защиты у полиции.

В минувший четверг, 27 сентября, Ирак потрясло убийство Тары Фарес, популярной модели, блогера и победительницы конкурса «Мисс Багдад». У Фарес было почти три миллиона фолловеров в Instagram. Перед убийством она тоже жаловалась на угрозы.

За убийство никто не взял ответственность. По некоторым версиям, Тара Фарес могла стать жертвой религиозных экстремистов. Девушка находилась в автомобиле, когда ее попытались похитить вооруженные люди. Попытка похищения не удалась, и нападавшие ударили ее по лицу и открыли огонь.

22-летняя Фарес получила ранения в голову и грудь. По различным данным, она скончалась или на месте, или после того, как ее доставили в больницу. Полиция расследует убийство.

Кассим в своем заявлении назвала Тару Фарес «мученицей». Она считает, что ее убили, чтобы запугать иракских женщин, жизнь которых не вписывается в нормы консервативного шариатского общества.

«Нападения на известных женщин - это попытка заставить их запереться, сидеть дома», - сказала в разговоре с агентством Франс пресс Хана Эдвар, основательница группы «аль-Амаль», борющейся за права женщин.