Фото: загадка нового торгового центра Таллинна, которая не дает никому покоя
4 октября 2018, 15:49
Несколько дней соцсети кипят из-за этой фотографии. А сможете вы за 5 секунд понять, что на этом снимке нового торгового центра Таллинна не так?
Он открывает свои двери уже 8 ноября, в интернете идет активная рекламная кампания. Для этого используется следующий снимок. Коле обозрения действительно будет на крыше. Но есть одно «но»...
А вот и ответ! На первом снимке центр Таллинна, Старый город и небоскребы передвинули и разместили на месте района Ласнамяэ (Суур-Сыямяэ). Что только не сделаешь ради хорошей рекламы.