Чт, 4.10.2018
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Фото: загадка нового торгового центра Таллинна, которая не дает никому покоя

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ФОТО: Промо

Несколько дней соцсети кипят из-за этой фотографии. А сможете вы за 5 секунд понять, что на этом снимке нового торгового центра Таллинна не так? 

Он открывает свои двери уже 8 ноября, в интернете идет активная рекламная кампания. Для этого используется следующий снимок. Коле обозрения действительно будет на крыше. Но есть одно «но»... 

ФОТО: Промо

ФОТО: Промо

А вот и ответ! На первом снимке центр Таллинна, Старый город и небоскребы передвинули и разместили на месте района Ласнамяэ (Суур-Сыямяэ). Что только не сделаешь ради хорошей рекламы. 

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