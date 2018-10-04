Живой Кен из Бразилии нашел свою барби в Москве

35-летний живой Кен Родриго Алвес посетил Москву, которая давно стала меккой для любителей пластической хирургии. В российской столице эксперты в области красоты проводят уникальные операции, стоимость которых порой на порядок ниже, чем в клиниках того же класса США или Западной Европы. В одном из центров пластической хирургии Москвы живой Кен потратил около трех тысяч евро на проведение очередного фейслифтинга. Алвес сделал это, несмотря на свое твердое решение более никогда не прибегать к помощи пластических хирургов.
Родриго известен на весь мир своей одержимостью перед пластическими операциями. За его плечами более 62 операций и процедур, на которые он истратил целое состояние. Мужчина с детства мечтал превратиться в живого Кена и навсегда сохранить молодость, но очень немногие признают, что после операций Алвес стал выглядеть лучше, чем до них. Впрочем, самого Родриго это нисколько не расстраивает, пишет Medikforum.
«В Москве я прошел через потрясающую процедуру фейслифтинга с помощью PDO нитей, а также мезотерапию, - рассказал Родриго Алвес. - На некоторое время я приостановил проведение пластических операций, но для того, чтобы поддерживать внешность, мне постоянно приходится искать альтернативные процедуры. Даже если ради них необходимо летать за границу. Мне 35 лет, я отказываюсь воспринимать естественное старение, поскольку хочу всегда оставаться молодым, как Питер Пэн».
Также в Москве живой Кен посетил светские мероприятия, в том числе музыкальную премию Music Box, где познакомился с различными неординарными русскими знаменитстями. Впечатлила бразильца русская Барби - Таня Тузова (на фото). Согласитесь, они хорошо смотрятся вместе!