Живой Кен из Бразилии нашел свою барби в Москве

Родриго известен на весь мир своей одержимостью перед пластическими операциями. За его плечами более 62 операций и процедур, на которые он истратил целое состояние. Мужчина с детства мечтал превратиться в живого Кена и навсегда сохранить молодость, но очень немногие признают, что после операций Алвес стал выглядеть лучше, чем до них. Впрочем, самого Родриго это нисколько не расстраивает, пишет Medikforum.

«В Москве я прошел через потрясающую процедуру фейслифтинга с помощью PDO нитей, а также мезотерапию, - рассказал Родриго Алвес. - На некоторое время я приостановил проведение пластических операций, но для того, чтобы поддерживать внешность, мне постоянно приходится искать альтернативные процедуры. Даже если ради них необходимо летать за границу. Мне 35 лет, я отказываюсь воспринимать естественное старение, поскольку хочу всегда оставаться молодым, как Питер Пэн».

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