Чт, 4.10.2018
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  • Смотрите: настоящий мужчина! Новый календарь с фотографиями Владимира Путина свел Россию с ума

Смотрите: настоящий мужчина! Новый календарь с фотографиями Владимира Путина свел Россию с ума

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Vladimir Putin saviparti puhumas

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

В России вновь вышел календарь, на сей раз на 2019 год, где каждый месяц украшен Владимиром Путиным.

В календаре есть снимки 65-летнего Путина, представляющие его как президента, государственного деятеля или любителя природы, сообщает Elu24 со ссылкой на cnn.com. 

Vladimir Putin kastmas end õigeusukiriku pühal Seligeri järve

ФОТО: Alexei Druzhinin / Alexei Druzhinin/TASS/Scanpix

Январь, он же новый год, начинается с фотографии Путина во время Крещенских купаний на озере Селигер. 

Еще есть несколько снимков, где Путин показан в качестве спортсмена. Его можно увидеть и в тире, и на льду, и на коне, а также в деревне на велосипеде. На одной из фотографий глава России тренируется с спортзале. 

Vladimir Putin jäähokit mängimas

ФОТО: Sergey Guneev / Sputnik/Scanpix

Vladimir Putin Siberis ratsutamas

ФОТО: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS/Scanpix

Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович любит животных, фотографии с собакой и леопардом там тоже присутствуют. Особенно популярны снимки Путина, где он летом в Сибири с обнаженным торсом и в детском лагере Крыма вместе с детьми. 

Vladimir Putin Siberis kala püüdmas

ФОТО: SPUTNIK / REUTERS/Scanpix

Vladimir Putin Tõva Vabariigis Sajaanides matkamas

ФОТО: Alexei Nikolsky / Alexei Nikolsky/TASS/Scanpix

Vladimir Putin sukeldumas

ФОТО: Alexei Nikolsky / Alexei Nikolsky/TASS/Scanpix

Календари есть на русском, английском, китайском, японском, немецком, испанском, итальянском и французском языках. 

Будете в России - не упустите возможность приобрести эту важную вещь! 

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