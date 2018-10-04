Смотрите: настоящий мужчина! Новый календарь с фотографиями Владимира Путина свел Россию с ума

В России вновь вышел календарь, на сей раз на 2019 год, где каждый месяц украшен Владимиром Путиным.
В календаре есть снимки 65-летнего Путина, представляющие его как президента, государственного деятеля или любителя природы, сообщает Elu24 со ссылкой на cnn.com.
Январь, он же новый год, начинается с фотографии Путина во время Крещенских купаний на озере Селигер.
Еще есть несколько снимков, где Путин показан в качестве спортсмена. Его можно увидеть и в тире, и на льду, и на коне, а также в деревне на велосипеде. На одной из фотографий глава России тренируется с спортзале.
Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович любит животных, фотографии с собакой и леопардом там тоже присутствуют. Особенно популярны снимки Путина, где он летом в Сибири с обнаженным торсом и в детском лагере Крыма вместе с детьми.
Календари есть на русском, английском, китайском, японском, немецком, испанском, итальянском и французском языках.
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