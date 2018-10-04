Галерея: у Кейт Миддлтон есть странное хобби, которое удивило всех

Фанаты британской королевской семьи чаще узнают о том, какими растут принц Джордж и принцесса Шарлотта, от инсайдеров. Ведь дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в силу возраста редко появляются на публике. Впрочем, родители малышей порой сами рассказывают о том, что происходит в жизни их старших наследников.

На днях Кейт вышла из декрета после рождения младшего сына Луи. Герцогиня Кембриджская пообщалась со школьниками в парке дикой природы Paddington Recreation Ground в Лондоне. Такое место было выбрано для того, чтобы привить ребятам любовь к лесу. Как рассказали учителя школы Сейерса Крофта изданию People, Миддлтон рассуждала с ними о том, как прогулки на природе хорошо влияют на психологическое здоровье детей. Кейт также призналась, что может часами проводить с Джорджем и Шарлоттой в саду. Оказывается, знаменитая мама и ее старшие дети любят искать в растениях пауков и ловить их. Одни пользователи Сети пришли к выводу, что у монарших особ довольно странное хобби, а другие поразились тому, что малыши не боятся этих членистоногих.