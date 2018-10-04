Хотите представить Эстонию на «Евровидении-2019»? Спешите подать заявку!

В полуфиналах Eesti Laul будут соревноваться 24 исполнителя вместо 20, как это было прежде. С этого года один автор или коллектив авторов может участвовать в конкурсе Eesti Laul максимально с пятью песнями. Длина песни не должна превышать трех минут, передает ETV+.

К написанию песни можно привлекать зарубежных авторов, однако по меньшей мере половина творческого коллектива, работавшего над песней, должны быть гражданами или резидентами Эстонии. Сами исполнители – впервые в истории конкурса – могут быть нерезидентами.

С этого года за участие в конкурсе Eesti Laul вводится плата: за песню на эстонском языке надо будет заплатить 25 евро, а на иностранном – 50 евро. Все поступившие средства передадут в фонд сценического шоу песни-победителя, которая будет представлять Эстонию на "Евровидении-2019". Все песни, представленные на конкурс Eesti Laul-2019, должны быть новыми, право на их первую публикацию остается у ERR.

Названия песен, прошедших в полуфиналы, имена исполнителей и авторов огласят 15 ноября, сами песни можно будет услышать не позднее 4 декабря 2018 года.

Полуфиналы Eesti Laul 2019 пройдут 26 января и 2 февраля. Финал состоится в Saku Suurhall 16 февраля.