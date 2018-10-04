Чт, 4.10.2018
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  • Не каждый день увидишь! Анна-Мария Галоян взбудоражила снимком в бикини

Не каждый день увидишь! Анна-Мария Галоян взбудоражила снимком в бикини Фото внутри!

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Anna-Maria Galojan

ФОТО: Instagram

Скандально известная эстонская экс-политик и бизнес-леди Анна-Мария Галоян (36) опубликовала в социальных сетях снимок в купальнике, пишет портал Elu24 и публикует этот кадр.

Последний снимок, который опубликовала на своей страничке в Instagram Анна-Мария Галоян, особенно радует глаз. На нем известная блондинка позирует в белом купальнике.

«Сейчас легко забыть, насколько шипучими и свободными мы чувствовали себя этим летом...», - подписала кадр Галоян.

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