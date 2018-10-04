Не каждый день увидишь! Анна-Мария Галоян взбудоражила снимком в бикини Фото внутри!
4 октября 2018, 14:01
Скандально известная эстонская экс-политик и бизнес-леди Анна-Мария Галоян (36) опубликовала в социальных сетях снимок в купальнике, пишет портал Elu24 и публикует этот кадр.
Последний снимок, который опубликовала на своей страничке в Instagram Анна-Мария Галоян, особенно радует глаз. На нем известная блондинка позирует в белом купальнике.
«Сейчас легко забыть, насколько шипучими и свободными мы чувствовали себя этим летом...», - подписала кадр Галоян.