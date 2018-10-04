Владимир Винокур впал в депрессию после страшной потери

Владимир Винокур дарит людям положительные эмоции уже полвека. Однако в этот юбилей артисту не до смеха. 6 августа умерла его мама — Анна Юльевна. Ей было 96 лет.

— Я ее просил пожить еще. Вот я хотел, чтоб пожила подольше. Но видите, все равно организм не выдержал, — рассказал новой программе Пятого канала «Светская хроника» Владимир Винокур.

Трагедия выбила артиста из колеи. Винокур не может заставить себя выйти на сцену и смешить людей, а ведь он всегда называл себя с клоуном. Весь его рабочий кабинет уставлен статуэтками. Среди них нет ни одного грустного комика, а теперь он сам — как раз такой.

— Я собираю клоунов, потому что я клоун. И дома, и здесь, и наверху клоуны.

Каждое утро Владимира Винокура начиналось с завтрака у мамы. Он даже купил для нее квартиру на Арбате, рядом со своей. И теперь, после маминой смерти, артист все так же проходит знакомым до боли маршрутом.

— И сейчас я ничего не меняю, я просто раньше стал приезжать на работу. Выхожу из дома, прохожу тот двор и еду на работу.

Юбилейный тур Владимира Натановича давно расписан. Подготовка идет полным ходом, а юморист никак не может справиться с депрессией. Мама смотрит на него с каждой фотографии.

Пережить горе артисту помогают самые близкие люди: жена Тамара, дочь Настя и внук Федор. Все они уверены — глава семьи скоро вернется в форму, ведь уже не раз его карьера висела на волоске.

На гастролях в Германии автомобиль артиста потерял управление и на всей скорости влетел в дерево на обочине. Двое пассажиров — погибли на месте. Винокура собирали буквально по частям!

— Немцы хотели ампутировать ногу… Они вообще сказали, немцы, что вы не сможете работать по профессии, все равно одна нога будет короче. А наши ребята, военные врачи, они сложили меня по частям. Правда, пришлось лежать три месяца на спине. Выхода не было. Я же должен не потерять профессию, работать, другого не дано. Строителям можно было с палочкой быть, а артистам нет.