Вот это да! Телеканал «Пятница!» запускает проект по поиску биологических родителей

На телеканале «Пятница!» стартует новый социальный проект «Зов крови» — психологическое роуд-муви, герои которого ищут своих биологических родителей.
Каждый выпуск — это история о двух совершенно разных молодых людях, которые вместе с телеканалом отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве.
Николай Картозия, генеральный директор «Пятницы!»:
«Герои проекта – наши с вами друзья, выросшие без матери или без отца. Они живут, взрослеют, становятся большими людьми. Но проклятые вопросы так и не выходят изнутри. Почему меня бросили? Чем я была плохой, или чем я был плох? Если не найти ответ на этот вопрос, он будет мучить до последнего дня жизни. Я знаю, у меня очень много таких друзей. Поэтому, мы начинаем самое главное путешествие в жизни каждого человека — путешествие, в которое нас тянет зов крови. Телевидение не так часто делает что-то полезное для людей. Мне кажется, что «Зов крови» — это проект, который реально может помочь людям».
Над историей каждого героя ежедневно трудятся десятки продюсеров и редакторов проекта. Поиски родителей проходят не только на территории России, но и за рубежом. За несколько месяцев работы удалось помочь найти друг друга пятнадцати семьям. География поисков охватила Армению, Украину, Абхазию, Турцию, Корею, Ливан, Азербайджан и Россию.
Премьера психологического трэвел-детектива «Зов крови» состоится 8 октября в 21:00 на канале «Пятница!».
Пользователи социальной сети Одноклассники смогут увидеть проект до премьеры на телевидении. В четверг, 4 октября, в 19:00 генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия лично представит первый выпуск в прямом эфире сообщества телеканала: www.ok.ru/fridaytv