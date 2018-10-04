Вот это да! Телеканал «Пятница!» запускает проект по поиску биологических родителей

«Герои проекта – наши с вами друзья, выросшие без матери или без отца. Они живут, взрослеют, становятся большими людьми. Но проклятые вопросы так и не выходят изнутри. Почему меня бросили? Чем я была плохой, или чем я был плох? Если не найти ответ на этот вопрос, он будет мучить до последнего дня жизни. Я знаю, у меня очень много таких друзей. Поэтому, мы начинаем самое главное путешествие в жизни каждого человека — путешествие, в которое нас тянет зов крови. Телевидение не так часто делает что-то полезное для людей. Мне кажется, что «Зов крови» — это проект, который реально может помочь людям».