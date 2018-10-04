Шоу «Вечерний Ургант» стало лауреатом премии ТЭФИ

Не остались без внимания и другие передачи Первого канала, все они доступны телезрителям Эстонии и всей Балтии в эфире Первого Балтийского канала.

Так, в номинации «Телеигра» выиграла программа, уже 40 лет отвечающая на вопросы «Что? Где? Когда?»

Специальный приз за создание нового образа программы «Время» получил руководитель Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. Весной этого года он в качестве ведущего опробовал новый эфирный формат.

Александр Котт и Константин Статский получили премию ТЭФИ за сериал «Троцкий», лучшим актером стал Константин Хабенский. Сериал успешно прошел в эфире Первого Балтийского канала осенью прошлого года.

Премия ТЭФИ - за высшие достижения в области телевизионных искусств - была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» в 1994 году. В этом году было подано рекордное с момента существования премии количество заявок — 591. Призы в этом году вручались в 34 номинациях – в 14 номинациях категории «Дневной эфир» и в 20 номинациях категории «Вечерний прайм».

Традиционно победители награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. На торжественной церемонии присутствуют члены жюри, финалисты конкурса, руководители федеральных телеканалов и многие другие.

«Вечерний Ургант» — вечернее развлекательное шоу. Является российской адаптацией американских программ формата «Late Night Show». Ведущий телепрограммы — Иван Ургант.