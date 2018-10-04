Хотите стать суперзвездой паромов Tallink? Пройдите кастинг!

«Мы хотим дарить своим пассажирам как можно более разнообразную развлекательную программу, которая тронет и удивит зрителей всех возрастов. Несмотря на то, что состав выступающих на наших кораблях интернациональный, и обычно мы ищем таланты по всему миру, в этом году наша цель – найти новых музыкантов и артистов именно в Эстонии», – сказала Кайри Майдла, директор развлекательных программ на судах Tallink.

Что касается музыкантов, на пробы приглашаются в первую очередь небольшие коллективы – солисты, трио, дуэты – готовые выступать на море в течение довольно продолжительного периода, а также одиночные исполнители, чьи номера хорошо подошли бы для нескольких тематических круизных программ, например, во время школьных каникул либо рождественских или новогодних праздников.

Идет и поиск талантов для заполнения программы специальных мероприятий на море и на суше, и для их отбора критерии не установлены. «На конкурсе для специальных мероприятий мы не ставим ограничений артистам – в нем могут участвовать иллюзионисты, акробаты, слэклайнеры, юмористы, конферансье, ведущие игр в виртуальной реальности, и на этом список ни в коем случае не заканчивается. Однако стоит учитывать, что наша клиентура состоит не только из эстонцев, так что репертуар и номера должны быть понятны зрителям любой национальности», – добавила Майдла.

Чтобы подать заявку на пробы, прочитайте дополнительную информацию и заполните заявление по ссылке http://www.tallink.ee/konkurss; там же можно приложить видео- или звукозапись вашего выступления. Регистрация заканчивается 22 октября.

Дополнительная информация:

электронная почта: meelelahutus@tallink.ee