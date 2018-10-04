Необычное имя: Кейт Хадсон назвала дочь в честь дедушки

Кейт Хадсон стала мамой в третий раз - в минувший вторник 39-летняя актриса подарила своему бойфренду Дэнни Фудзикаве дочку. А день спустя поделилась радостным событием в соцсетях и рассказала, как они с Дэнни решили назвать малышку.
«Мы решили назвать нашу дочь Рани (произносится Ронни) в честь ее деда Рона Фудзикавы. Рон был самым особенным человеком, по которому мы все очень скучаем», - объяснила Хадсон.
Малышка Ронни - первый ребенок для Дэнни Фудзикавы и третий - для Кейт Хадсон. От предыдущих отношений у нее есть двое детей - 7-летний Бинхем и 14-летний Райдер.
В декабре прошлого года Кейт Хадсон подтвердила, что встречается с Дэнни Фудзикавой. Актриса и бизнесмен, которые до начала романа были знакомы 15 лет, долгое время не афишировали свои отношения. А позже звезда рассказывала, что никогда и подумать не могла о том, что влюбится в сводного брата своих лучших подруг, ведь он на семь лет ее младше.
Хадсон считала, что это большая разница в возрасте. Весной этого года Кейт неожиданно пропала из соцсетей. Поклонники гадали, почему актриса крайне редко стала публиковать фото в Инстаграме. Оказалось, что Хадсон, которую мучил токсикоз, скрывала свою беременность. В апреле звезда поведала, что ждет девочку. Второго октября Кейт родила дочь, которую назвали Ронни Роуз.
Однако Хадсон сообщила об этом фолловерам в Instagram лишь четвертого числа. Актриса добавила, что она и ее малышка чувствуют себя хорошо. Фанаты уже поздравляют Кейт с пополнением в семействе. Напомним, у Хадсон есть старшие сыновья: Райдер, которого она родила от бывшего мужа Криса Робинсона, и Бингем, появившийся на свет в отношениях с Мэттью Беллами.