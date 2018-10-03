Названа точная дата открытия колеса обозрения на крыше торгового центра в Таллинне и стоимость билетов!

Как и предполагали многие комментаторы, к концу октября подготовить здание к открытию не удастся. По словам председателя правления Pro Kapital Паоло Мичелоцци, официальное открытие центра вместе с колесом обозрения на крыше состоится 8 ноября. Для Pro Kapital это самый крупный проект в странах Балтии.

ФОТО: Промо

«Индустрия торговых центров претерпевает изменения во всем мире. T1 Mall of Tallinn строится по новым современным принципам. Большое внимание помимо уже привычных магазинов уделяется эмоциональной составляющей. И успешное завершение проекта - это хороший сигнал не только для наших инвесторов, но и для всех, кто мыслит широко и смело, а также готов к инновациям», - сказал Паоло Мичелоцци.

Член правления фирмы Pro Kapital поблагодарил всех строителей и проектировщиков, фирму Merko, а также субподрядчиков, которые трудились и еще будут работать в ближайшие недели над центром T1 Mall of Tallinn, который прибавит значимости Таллинну и Эстонии в целом.

ФОТО: Промо

T1 Mall of Tallinn - новый торговый центр, в котором разместятся более 60 новых брендов, сеть ресторанов новой концепции, расположившийся на трех этажах городской парк, ресторанный зимний сад на террасе, а также развлекательный центр Super SkyPark с колесом обозрения и кинотеатры 7D с возможностью взаимодействовать с героями и кино 360 градусов (картинка будет в зале со всех сторон).

Еще в развлекательном центре будут душевые, место для отдыха и работы людей старше 21 года, альпийская стена, возможность покататься на маленьких электромобилях и многое другое. Для любителей ВИП-отдыха на колесе обозрения откроют роскошные кабинки с возможностью выпить шампанское.

Колесо обозрения расположится на высоте 120 метров над уровнем моря и будет работать круглый год, подогрев кабинок и комфортная температура внутри гарантированы.

ФОТО: Промо

Общая площадь торгового центра - 80 000 квадртаных метров, в нем будет более 150 магазинов и более 30 ресторанов различного уровня.

Внимание, стоимость билетов на колесо обозрения! Как сообщается, стоимость билета в живой очереди для 1 взрослого не превысит 10 евро. Для детей и пенсионеров будут скидки. Предварительное и групповое бронирование тоже должно быть дешевле.