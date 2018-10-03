Один из самых богатых людей страны - основатель Taxify: «Многие водители в Таллинне зарабатывают больше меня»
3 октября 2018, 22:53
Основатель приложения для заказа такси - Taxify - Маркус Виллиг, чье состояние оценивается в 202 миллиона евро, находится на четвертом месте списка самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev.
По словам Виллига, появление его имени в этом рейтинге стало для него сюрпризом. «Даже не мог подумать сегодня утром, что так произойдет», - сказал он изданию Menu.
По словам успешного бизнесмена, на его банковском счету лишь несколько тысяч евро, ведь большая часть денег виртуальна. «Скорее, я себе плачу настолько маленькую зарплату, насколько это возможно, почти всё оставляю фирме. Я думаю, что у нас в Таллинне достаточно много водителей, зарабатывающих больше меня», - сказал мужчина.