Один из самых богатых людей страны - основатель Taxify: «Многие водители в Таллинне зарабатывают больше меня»

По словам Виллига, появление его имени в этом рейтинге стало для него сюрпризом. «Даже не мог подумать сегодня утром, что так произойдет», - сказал он изданию Menu .

По словам успешного бизнесмена, на его банковском счету лишь несколько тысяч евро, ведь большая часть денег виртуальна. «Скорее, я себе плачу настолько маленькую зарплату, насколько это возможно, почти всё оставляю фирме. Я думаю, что у нас в Таллинне достаточно много водителей, зарабатывающих больше меня», - сказал мужчина.