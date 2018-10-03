«Ибица» Баскова и Киркорова: Миллионы просмотров превратились в миллионы рублей

Клип, в котором Басков и Киркоров высмеивают стереотипы шоу-бизнеса, уже на этапе производства принес артистам немалую прибыль: в кадр «ненавязчиво» попадает продукция разных брендов, пишет Rus.tvnet.lv.

После выхода «Ибицы» рекламодатели буквально засыпали Киркорова и Баскова предложениями о сотрудничестве. «Если раньше лидерами рекламного рынка были Нагиев, Ургант и Светлаков, то сейчас в топ самых высокооплачиваемых и востребованных в рекламе знаменитостей ворвались Филипп и Николай, — рассказал kp.ru. Теперь вот Киркорова позвали рекламировать средство от боли в горле, а Баскова — сок».

Сколько же могут получать звезды шоу-бизнеса такой величины за рекламу товаров и услуг?

«Рекламные гонорары Киркорова и Баскова составляют порядка 200 тысяч евро», — говорит в интервью «Комсомольской Правде» управляющий партнер национального агентства «Звезды и бренды» Вадим Кормилицын.