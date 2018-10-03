Сестра умершей звезды «ДОМа-2» устроила ей фотосессию в гробу

20-летняя экс-участница «ДОМа-2» трагически погибла этим летом — ее тело обнаружили в квартире знакомого на севере Москвы, куда она приехала после вечеринки в клубе. По словам очевидцев, в роковой вечер Полина Лобанова почувствовала себя плохо в разгар веселья, но от помощи прибывшей к заведению «скорой» друзья брюнетки отказались. До сих пор остается неизвестным, что на самом деле стало причиной смерти девушки. Однако знакомые утверждают — она скончалась из-за передозировки запрещенными препаратами. Эту версию опровергаю близкие умершей, в числе которых ее сестра Василиса.

Полину похоронили 7 июля рядом с ее матерью на одном из кладбищ в Подмосковье. А сегодня в Сети появилась фотография Лобановой в гробу, сделанная ее сестрой. «Все, кто не смог с ней попрощаться», — подписала она снимок.

ФОТО: Instagram

Согласно традиции, изголовье гроба украсили цветами, а в руки усопшей положили иконку. Когда со смерти Лобановой прошло 40 дней, Василиса посвятила ей пост в социальной сети. «Кто неравнодушен, помяните, пожалуйста, ее», — написала она.

Ранее сестра Полины рассказывала журналистам детали произошедшего. По признанию девушки, сразу после смерти из квартиры телезвезды пропали драгоценноти и дорогой полушубок. Однако в возбуждении уголовного дела Василисе отказали. «Мне кажется, что следователь не работал тщательно над этим делом, ведь когда я задавала вопросы о том, что мне было известно, не получила должного ответа. Видимо, над этим делом либо не хотели работать, либо сыграла свою роль коррупция», — говорила Василиса.

Информацию подтвердила и подруга умершей — коллега по телестройке Татьяна Графова. «Когда сестра пришла забирать вещи из квартиры Поли, то не нашла ни полушубка за 500 тысяч рублей, ни пальто за 120 тысяч. Бесследно исчезли брендовые вещи, дорогие наушники, часы. Но самое главное — пропали наличные. У нее было больше трех миллионов рублей — она собиралась покупать машину, но не успела отнести деньги в банк», — рассказывала девушка.