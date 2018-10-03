Румын называет себя наследником Дракулы и пьет человеческую кровь

Андреас Батори называет себя Лордом и говорит, что живет рядом с замком Бран, в котором много столетий назад жил Дракула. Сейчас замок Бран является популярной достопримечательностью для туристов, и мало кто из них подозревает, что в Румынии до сих пор живут вампиры, пишет Paranormal-news.ru.

"Четыре года назад Влад Цепеш пришел ко мне во сне. Он был в темных одеждах и назвал меня своим сыном, - рассказывает Андреас Батори. - Я не верю в то, что я буквально его потомок, но я думаю, что он выбрал меня своим наследником и хочет, чтобы я продолжал его традицию".

Батори очевидно выдуманная фамилия в честь средневековой венгерской графини Батори, которая мучила и убивала девушек, пила их кровь и буквально купалась в ней же.

"После той ночи я принес жертву на том месте, где его убили, и потом он снова явился ко мне и сказал, что моя жизнь теперь изменится навсегда. И так оно и вышло".

Андреас Батори ФОТО: Caters News / Caters News Agency/Scanpix

По словам Андреаса Батори, вскоре он был избран главой шабаша Ордо Дракул, который якобы был создан практически сразу после смерти Дракулы в 1476 году. Но современные вампиры не нападают на людей, а пьют кровь, которую специально для них сдают их фанаты из группы "черные лебеди".

"Вы удивитесь, узнав, как много людей хотят, чтобы их кровь выпил вампир, - рассказывает Батори журналистам. - Люди добровольно дают нам все необходимое, и мы принимаем их энергию. При этом мы часто слышим, что кровь пить опасно, но мы принимаем все риски и уверены, что это не опаснее перехода улицы".

Любимый напиток Батори ФОТО: Caters News / Caters News Agency/Scanpix

Также Батори очень любит спать в гробу и медитировать, но он не раскрывает, кем он работает и сколько ему лет. Предположительно он занимается дизайном одежды. При этом Батори заверяет, что реальное поглощение крови не стоит путать с различными фетишистскими фантазиями, и что это не имеет никакого отношения к сексуальности. Именно по этой причине Батори держится в стороне от многочисленных групп "вампиров", которые стали ими после просмотров сериалов или фильмов про вампиров.

Андреас Батори ФОТО: Caters News / Caters News Agency/Scanpix

"Я всего лишь сохраняю 600-летние традиции. Настоящие вампиры никогда не реализовывают себя через половые девиации, фетиши на крови или БДСМ".

замок Бран ФОТО: Caters News / Caters News Agency/Scanpix