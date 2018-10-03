Криштиану Роналду могут посадить пожизненно за возможное изнасилование девятилетней давности

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду стал фигурантом дела об изнасиловании. Полиция Лас-Вегаса официально подтвердила, что ведет проверку заявления женщины, обвиняющей Роналду в насилии, совершенном девять лет назад.
Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что предполагаемую потерпевшую зовут Кэтрин Майорга, пишет Lifter.com.ua.
В 2009 году 25-летняя девушка работала моделью в Лас-Вегасе, завлекая гостей в ночные клубы (Майорга рассказала, что на переговорах юристы Роналду давили на нее, говоря, что это «не работа для хорошей девочки»).
Роналду и Кэтрин встретились в VIP-зоне клуба Rain в отеле Palms Casino Resort. Вскоре они вместе оказались в гостиничном номере. Кэтрин пошла в ванную, чтобы переодеться и сесть в джакузи, но не успела.
Девушка была в нижнем белье, когда в комнату вошел Роналду — с торчащим из-под шортов членом. Майорга рассказывает:
«30 секунд он умолял прикоснуться к его члену. Я не прикоснулась, и он попросил меня отсосать. Что за идиот! Я смеялась над ним, потому что думала: "Это что, шутка"? Этот парень так знаменит и привлекателен, но он — лузер и псих.
Но Роналду не отступал. Он сказал: "Я отпущу тебя, если ты поцелуешь меня". Я ответила: "Хорошо, я поцелую тебя, но я не буду трогать твой мерзкий член"».
Майорга поцеловала футболиста, после чего он, по ее словам, силой повалил девушку и оказался сверху.
«Я оттолкнула его и все повторяла: "Нет, чувак, этого не будет". Но этот парень был самым непреклонным из всех, кого я видела. Я отвернулась, а он попытался снять с меня нижнее белье. Я свернулась калачиком и закрыла влагалище. Вот когда он набросился на меня. Я все твердила "нет, нет, нет, нет"».
После этого - продолжает нагнетать Кэтрин - Роналду занялся с ней анальным сексом.
«Он больше не позволил мне уйти, он называл меня "детка" и смотрел так виновато, словно чувствовал себя неважно. Я не помню точно, но уверена, что он сказал "прости" или "тебе больно?". Стоя на коленях, он говорил, что на 99% он хороший парень».
Майорга говорит, что после изнасилования очень боялась заразиться от футболиста чем-то серьезным. Но на вопрос про болезни Роналду ответил:
«Нет, я профессиональный спортсмен, и каждые три месяца меня проверяют. Я не мог бы играть с болезнью».
После случившегося у Майорги начались психологические проблемы. Ее мать Шерил рассказывает:
«Она никогда не забывала об этой истории. Каждый день она проживает ее снова. Были времена, когда она звонила мне и своему терапевту, только потому, что Роналду появлялся где-то на рекламном щите или где-то еще, Кэтрин буквально разваливалась на куски.
Она приходит в магазин за молоком — и повсюду его фотографии. Он бог футбола, просто совершенный и безупречный, как все думают. А она не может даже встать с кровати несколько дней…»
Кэтрин Майорга заявила в полицию, но отказалась называть имя насильника — в заявлении 2009 года он фигурирует как «спортсмен». Она говорит, что тогда не дала делу хода по двум причинам: во-первых, испугалась преследований со стороны фанатов Роналду, а во-вторых, он сам согласился урегулировать дело в досудебном порядке.
По версии Майорги, в 2010 году между ней и Криштиану Роналду было достигнуто досудебное соглашение, по которому она получала $375 000 в обмен на молчание и отказ от претензий. Сейчас ее адвокаты пытаются доказать, что соглашение было незаконным.
Сторона Кэтрин Майорги утверждает, что располагает документами, в которых Криштиану Роналду подтверждает факт происшествия, но настаивает на том, что все происходило по взаимному согласию.
Сам Криштиану Роналду на публикацию в немецком издании отреагировал в своем Инстаграме:
«Кто-то хочет сделать себе рекламу на моем имени. Это нормально».
Адвокаты футболиста заявили о намерении преследовать Der Spiegel за распространение недостоверной и противозаконной информации.
Однако Der Spiegel — не какая-то мелкая бульварная газетенка, а одно из ведущих СМИ Германии. Впервые информация об этой истории появилась в издании около полутора лет назад со ссылкой на собственные источники, но без подробностей.
Сейчас же спортивный редактор Der Spiegel Кристоф Винтербах утверждает, что у него на руках есть документы, свидетельствующие, что история Кэтрин Майорги появилась не на пустом месте.
Винтербах опубликовал в интернете сканы некоторых документов, связанных с делом, и уточнил, что еще никто не привел доказательств того, что они фальшивые.
Но самое главное — полиция Лас-Вегаса возобновила следствие с учетом вновь открывшихся обстоятельств. А это уже серьезнее: если вина Роналду будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение в США.