Криштиану Роналду могут посадить пожизненно за возможное изнасилование девятилетней давности

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что предполагаемую потерпевшую зовут Кэтрин Майорга, пишет Lifter.com.ua.

В 2009 году 25-летняя девушка работала моделью в Лас-Вегасе, завлекая гостей в ночные клубы (Майорга рассказала, что на переговорах юристы Роналду давили на нее, говоря, что это «не работа для хорошей девочки»).

Роналду и Кэтрин встретились в VIP-зоне клуба Rain в отеле Palms Casino Resort. Вскоре они вместе оказались в гостиничном номере. Кэтрин пошла в ванную, чтобы переодеться и сесть в джакузи, но не успела.

Девушка была в нижнем белье, когда в комнату вошел Роналду — с торчащим из-под шортов членом. Майорга рассказывает:

«30 секунд он умолял прикоснуться к его члену. Я не прикоснулась, и он попросил меня отсосать. Что за идиот! Я смеялась над ним, потому что думала: "Это что, шутка"? Этот парень так знаменит и привлекателен, но он — лузер и псих.

Но Роналду не отступал. Он сказал: "Я отпущу тебя, если ты поцелуешь меня". Я ответила: "Хорошо, я поцелую тебя, но я не буду трогать твой мерзкий член"».

Майорга поцеловала футболиста, после чего он, по ее словам, силой повалил девушку и оказался сверху.

«Я оттолкнула его и все повторяла: "Нет, чувак, этого не будет". Но этот парень был самым непреклонным из всех, кого я видела. Я отвернулась, а он попытался снять с меня нижнее белье. Я свернулась калачиком и закрыла влагалище. Вот когда он набросился на меня. Я все твердила "нет, нет, нет, нет"».

После этого - продолжает нагнетать Кэтрин - Роналду занялся с ней анальным сексом.

«Он больше не позволил мне уйти, он называл меня "детка" и смотрел так виновато, словно чувствовал себя неважно. Я не помню точно, но уверена, что он сказал "прости" или "тебе больно?". Стоя на коленях, он говорил, что на 99% он хороший парень».

Майорга говорит, что после изнасилования очень боялась заразиться от футболиста чем-то серьезным. Но на вопрос про болезни Роналду ответил:

«Нет, я профессиональный спортсмен, и каждые три месяца меня проверяют. Я не мог бы играть с болезнью».

После случившегося у Майорги начались психологические проблемы. Ее мать Шерил рассказывает:

«Она никогда не забывала об этой истории. Каждый день она проживает ее снова. Были времена, когда она звонила мне и своему терапевту, только потому, что Роналду появлялся где-то на рекламном щите или где-то еще, Кэтрин буквально разваливалась на куски.

Она приходит в магазин за молоком — и повсюду его фотографии. Он бог футбола, просто совершенный и безупречный, как все думают. А она не может даже встать с кровати несколько дней…»