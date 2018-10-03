Шесть продуктов, которые полезны на голодный желудок

В частности, эксперты в области здорового питания рекомендуют употреблять натощак орехи, пишет Medikforum. Этот продукт отличается сбалансированным составом белков, жиров и углеводов, а также содержит полезные жирные кислоты, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и работы мозга. Кроме того, съеденные натощак орехи нормализуют кислотность желудочного сока.

Также можно и нужно есть на голодный желудок гречневую кашу. Гречка легко усваивается организмом человека и обладает свойствами «выравнивать» давление, успокаивать нервную систему и мягко стимулировать работу пищеварительной системы.

Еще один полезный при употреблении натощак продукт – это бездрожжевой хлеб. Его употребление пробуждает пищеварительную систему и нормализует ее работу. Кроме того, хлеб – богатый источник углеводов, которые обеспечивают организм энергией, необходимой для осуществления физиологических процессов. Утро – идеальное время для приема углеводов.

Отличный вариант для еды на голодный желудок – овсянка. Овсяная крупа отличается высоким содержанием протеинов, которые регенерируют ткани и клетки. Овсяная каша действует на желудок как лекарство: обволакивает слизистую и защищает ее от действия кислот. Кроме того, овес обладает противораковым действием.

Куриные яйца (только не в жареном виде) тоже полезно употреблять на голодный желудок. Этот продукт хорошо усваивается организмом. Также доказано, что люди, которые завтракают яйцами, съедают меньше калорий в течение дня.