В Таллинне проходит чемпионат мира по приготовлению коктейлей: чем будут поить гостей?

С 3 по 4 октября в таллиннском Котле культуры (бульвар Пыхья, 27а) проходит 67 чемпионат мира по приготовлению коктейлей. На чемпионате мира World Cocktail Championships 2018 борьбу за титул ведут 91 участник из 65 стран.
От Эстонии за титул лучшего в мире поборется Георгий Воометс, который будет соревноваться в категории шоу-барменов с коктейлем Can´t stop piña, и Карина Тамм, которая примет участие в категории приготовления классических коктейлей с коктейлем Dessert Royale.
«Организация чемпионата мира в Таллинне это большая честь и ответственность, потому что мы бесспорно имеем дело с ключевым событием года для барменов и других популяризаторов культуры пития. Перед Ассоциацией барменов Эстонии как организатором стоит интересная задача: представить лучшим барменам мира эстонскую культуру питания и пития. Все бармены создали рецепты своих коктейлей именно для этих соревнований, причем целых 14 участников используют в качестве одного из компонентов продукцию крупного спонсора – Liviko: либо джин Crafter, либо ликер Vana Tallinn, либо Hõbe Vodka», – рассказала президент Ассоциации барменов Эстонии Маргит Кикас.
Помимо чемпионата мира в Таллинне запланированы мастер-классы, вечер, знакомящий с Эстонией, а участники соревнований получат эксклюзивную возможность посетить производство старейшего производителя качественного алкоголя в Эстонии – предприятия Liviko.
«Мероприятие предложит интересные идеи и вдохновение для приготовления коктейлей. Чемпионат мира по приготовлению коктейлей стал для сферы баров событием года, на котором закладывается основа международных стандартов смешивания коктейлей и новых направлений развития», – добавила Маргит Кикас.
Программа чемпионата мира:
Среда, 3 октября
10:00 - 13:00 Полуфинал шоу-барменов (Flair Bartenders)
15:00 - 18:30 Продолжение полуфинала шоу-барменов (Flair Bartenders)
Четверг, 4 октября
9:00 - 12:00 Полуфинал по приготовлению классических коктейлей
14:00 - 16:00 Продолжение полуфинала по приготовлению классических коктейлей
16:30 - 17:45 Финал шоу-барменов (Flair Bartenders)
18:15 - 19:00 Объявление результатов и финалистов
19:30 - 21:00 Супер-финал чемпионата мира по приготовлению коктейлей
Победитель чемпионата мира будет объявлен в пятницу, 5 октября.