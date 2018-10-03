В Таллинне проходит чемпионат мира по приготовлению коктейлей: чем будут поить гостей?

От Эстонии за титул лучшего в мире поборется Георгий Воометс, который будет соревноваться в категории шоу-барменов с коктейлем Can´t stop piña, и Карина Тамм, которая примет участие в категории приготовления классических коктейлей с коктейлем Dessert Royale.

«Организация чемпионата мира в Таллинне это большая честь и ответственность, потому что мы бесспорно имеем дело с ключевым событием года для барменов и других популяризаторов культуры пития. Перед Ассоциацией барменов Эстонии как организатором стоит интересная задача: представить лучшим барменам мира эстонскую культуру питания и пития. Все бармены создали рецепты своих коктейлей именно для этих соревнований, причем целых 14 участников используют в качестве одного из компонентов продукцию крупного спонсора – Liviko: либо джин Crafter, либо ликер Vana Tallinn, либо Hõbe Vodka», – рассказала президент Ассоциации барменов Эстонии Маргит Кикас.

Помимо чемпионата мира в Таллинне запланированы мастер-классы, вечер, знакомящий с Эстонией, а участники соревнований получат эксклюзивную возможность посетить производство старейшего производителя качественного алкоголя в Эстонии – предприятия Liviko.

«Мероприятие предложит интересные идеи и вдохновение для приготовления коктейлей. Чемпионат мира по приготовлению коктейлей стал для сферы баров событием года, на котором закладывается основа международных стандартов смешивания коктейлей и новых направлений развития», – добавила Маргит Кикас.

Программа чемпионата мира:

Среда, 3 октября

10:00 - 13:00 Полуфинал шоу-барменов (Flair Bartenders)

15:00 - 18:30 Продолжение полуфинала шоу-барменов (Flair Bartenders)

Четверг, 4 октября

9:00 - 12:00 Полуфинал по приготовлению классических коктейлей

14:00 - 16:00 Продолжение полуфинала по приготовлению классических коктейлей

16:30 - 17:45 Финал шоу-барменов (Flair Bartenders)

18:15 - 19:00 Объявление результатов и финалистов

19:30 - 21:00 Супер-финал чемпионата мира по приготовлению коктейлей