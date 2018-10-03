Видео: Монеточку и Noize MC обвинили в призывах к суициду

Московский адвокат Сергей Афанасьев подал заявление на музыкантов в полицию с просьбой проверить факт возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны музыкантов. ГУ МВДРоссии по Москве рассмотрело заявление и с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения направило его в СК.

По утверждению Афанасьева, в тексте песни есть строчки, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних на суицид. Noize MC и Монеточка утверждают, что композиция является сатирой.