Построить дом, вырастить из дочери сына и еще десять обязательных мужских навыков

Перед тобой каталог маленьких, но принципиальных умений, которые отличают настоящего мужчину от дешевой подделки.

01

Поджарить стейк

Стейк — это «Харлей-Дэвидсон» кулинарии: он может быть дорогим, невкусным, уродливым и вредным, но зато это стейк, а не бульон из толченых водорослей. Он символ покорения мужчиной дикой природы. И будто сама природа создана для того, чтобы ты сделал из нее стейк.

02

Открыть пробку зажигалкой

Зажигалка — обобщающий образ всей окружающей тебя действительности, которую можно использовать для открытия бутылок. Это могут быть ножницы, другая бутылка… да что там, даже обычной кухонной открывалкой можно снять пробку с горлышка! Главное, чтобы подручный предмет можно было использовать как рычаг. Обхватываешь горлышко рукой, а палец используешь как опору для рычага. Чпок — и все с восхищением наблюдают, как ты просто, по-мужицки, прямо из горла хлещешь лимонад «Малыш».

03

Поменять колесо

Блондинка в красном платье тебя останавливает, знаками показывает, что бобры прогрызли ей шину. А ты вместо того, чтобы, сбросив пиджак, лихо заменить колесо, начинаешь судорожно звонить рукастому другу. Вот друг с блондинкой и уедет. А ты так и останешься сидеть у дырявой покрышки.

04

Разобраться в проводах аудиосистемы

На первый взгляд это только кажется сложным. В реальности это гораздо, гораздо сложнее. Мало того, что перед тобой двадцать вариантов интерфейса для девяти несовместимых устройств, так еще все может не работать потому, что, втыкая провода, ты случайно нажал на кнопку «отключить звук». Подключение всякой аппаратуры занимает один день, но отнимает год жизни. Но ты должен побороть его сам, а не звать знакомого студента-программиста, тем самым признав отсутствие у тебя стойкости, собранности, да и просто мужской смекалки.

05

Сказать «нет»

Узнай в словаре значение слова «нет» и научись произносить его брутально. Без пояснений и извинений. Идеальный диалог: «Мне бы надо…» — «Не надо!» — «А что если…» — «Не стоит!» — «Тогда, может быть, нужно…» — «Не нужно!» — «Разрешите хотя бы…» — «Вот это попробуйте!»

06

Произнести тост

Каков конфуз, когда в разгар торжества слышится: «А сейчас юбиляра поздравит… Сергей, не хочешь сказать тост? Нет? Может, Михаил? Ну тогда, может, Лева?» Один стушевался, второй слов не нашел, у третьего борщ поперек горла встал. В итоге юбиляр так и сидит непоздравленный, а глаза его наполняет ненависть к тем, кто ест, пьет и танцует здесь за его счет. И он прав, заметь.

07

Разжечь костер

На любом пикнике найдется толпа парней, уверяющих, что они гении розжига костров. У каждого — свой метод, услышанный от деда-бойскаута. Но ни один не работает — костер горит ровно, пока есть керосин. То есть секунд пятнадцать. Ты когда-нибудь видел уху, приготовленную за 15 секунд? Это рыбам на смех.

08

Определять положение «офсайд»

Офсайд в телевизоре — источник жестоких футбольных раздоров. Его определение — сакральное знание, его впитывают с молоком тренера, но можно усвоить и в домашних условиях. Футболист находится вне игры, если он ближе к воротам, чем мяч и предпоследний игрок противника. В этом положении игрок не может принимать мяч или мешать играть сопернику. Просто стоять и ничего не делать в большинстве случаев можно.

09

Переустановить операционную систему

В идеальной вселенной каждый мужчина способен самостоятельно исправить любую поломку в компьютере. А в нашей вселенной с этим не могут справиться даже работники IT-отдела. Но знай: порядка 90% всех проблем решает банальная переустановка системы. С этим знанием и умением ты сможешь контролировать компьютер. Дашь ему почувствовать свою власть над ним. И покажешь наконец компьютеру, кто в доме хозяин!

10

Нырять с берега