Фантастическая галерея: художница рисует невероятно теплые отношения любящих людей

Zipcy – иллюстратор из Сеула (Южная Корея), о творчестве которой мы уже вам рассказывали. Она начала творить свои чувственные шедевры еще в очень молодом возрасте.

«Я начала рисовать в 4 года во время просмотра мультфильмов по телевизору», — сказала она.

ФОТО: Zipcy

Девушке удается изобразить любовь так, что чувства «заражают» и зрителя по ту сторону экрана!

Взгляните на новые рисунки из серии «Прикосновение», вдохновленной «любовью» и «глазами того, кто глубоко влюблен».

ФОТО: Zipcy