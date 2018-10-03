Ср, 3.10.2018
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Фантастическая галерея: художница рисует невероятно теплые отношения любящих людей

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ФОТО: Zipcy

Художница под ником Zipcy рисует невероятно теплые отношения любящих людей: легкие прикосновения, мечтательные взгляды и страстные вздохи, пишет Makataka.ru со ссылкой на Bored Panda.

Zipcy – иллюстратор из Сеула (Южная Корея), о творчестве которой мы уже вам рассказывали. Она начала творить свои чувственные шедевры еще в очень молодом возрасте.

«Я начала рисовать в 4 года во время просмотра мультфильмов по телевизору», — сказала она.

ФОТО: Zipcy

Девушке удается изобразить любовь так, что чувства «заражают» и зрителя по ту сторону экрана!

Взгляните на новые рисунки из серии «Прикосновение», вдохновленной «любовью» и «глазами того, кто глубоко влюблен».

ФОТО: Zipcy

Галерею целиком смотрите ЗДЕСЬ!

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