Фантастическая галерея: художница рисует невероятно теплые отношения любящих людей
3 октября 2018, 15:52
Художница под ником Zipcy рисует невероятно теплые отношения любящих людей: легкие прикосновения, мечтательные взгляды и страстные вздохи, пишет Makataka.ru со ссылкой на Bored Panda.
Zipcy – иллюстратор из Сеула (Южная Корея), о творчестве которой мы уже вам рассказывали. Она начала творить свои чувственные шедевры еще в очень молодом возрасте.
«Я начала рисовать в 4 года во время просмотра мультфильмов по телевизору», — сказала она.
Девушке удается изобразить любовь так, что чувства «заражают» и зрителя по ту сторону экрана!
Взгляните на новые рисунки из серии «Прикосновение», вдохновленной «любовью» и «глазами того, кто глубоко влюблен».
Галерею целиком смотрите ЗДЕСЬ!