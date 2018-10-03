Три знака Зодиака, с которыми вы точно разведетесь

У каждого знака Зодиака имеется определенный набор качеств, который позволяет определить очень вероятную судьбу человека. Чаще всего разводятся знаки Зодиака, имеющие двойственную природу: Близнецы, Рыбы и Весы, считают эксперты. Вероятно, это связано с тем, что этим людям обычно сложно сконцентрироваться на одних отношениях.

Однако кого же оставляют чаще всего? Оказывается, статистика показывает, что чаще всего бросают Овнов, Дев и Скорпионов в силу связанных с их характером причин.

ОВЕН

Вы часто бываете довольно агрессивны и очень упрямы, поэтому едва ли вы будете чувствовать себя комфортно рядом с тем, кто постоянно провоцирует вас на конфликты. Если вы — Овен, вам стоит держаться подальше от представителей следующих знаков, ведь именно с ними вы с большей вероятностью разведетесь, даже если в начале между вами была идиллия: Лев, Скорпион, Рак.

ТЕЛЕЦ

Ваш знак Зодиака – земной, надежный и достаточно упрямый. Для вас очень важно пустить корни, а если вы и ваш партнер не имеете общих ценностей, дело плохо. С кем вы с большей вероятностью разведетесь? Это Водолей, Стрелец и Близнецы.

БЛИЗНЕЦЫ

Если ваш знак Зодиака — Близнецы, то, скорее всего, вы не можете долго ужиться с одним партнером, особенно если он является представителем одного из следующих знаков: Дева, Козерог, Рыбы.

РАК

По натуре ваш знак Зодиака нацелен на семейные отношения, высоко ценит традиции и с большей вероятностью держится за семью. Но все же иногда и вам приходится разводиться, особенно если ваш партнер является представителем одного из следующих знаков: Весы, Водолей, Овен.

ЛЕВ

Вы достаточно активны и умны, но предпочитаете, чтобы мир крутился исключительно вокруг вашей персоны. Если этого нет, вас тянет исчезнуть и найти то общество, которое будет вас больше удовлетворять в этом плане. Особенно вы можете некомфортно себя чувствовать с представителями следующих знаков: Дева, Скорпион, Овен.

ДЕВА

Этот знак Зодиака очень подходит персонажу Бенедикта Камбербэтча в фильме «Шерлок». Любая Дева уделяет пристальное внимание каждой детали и умело пользуется своим аналитическим умом. Кроме того, Девы очень избирательны и примут далеко не каждого. Некрепким союз будет с Водолеем, Рыбами, Овном.

ВЕСЫ

Вам всегда и во всем нужно находить баланс. Не удивительно, почему ваш знак Зодиака представлен именно в виде уравновешенных Весов. Любой партнер, который нарушает это равновесие, будет вами оставлен. Особенно не повезет следующим знакам: Рыбы, Дева, Рак.

СКОРПИОН

Не секрет, что ваш характер похож на разрушительную волну. Вы всегда очень страстны, интенсивны и наполнены желанием. Удержать такую мощь способен не каждый. Особенно это не под силу следующим знакам: Близнецы, Лев, Стрелец.

СТРЕЛЕЦ

Ваш знак Зодиака очень любопытен, беспокоен и одержим какими-то вселенскими идеями. Когда вы настраиваетесь на то, чтобы что-то исследовать, вы будете думать только об этом. Ничто и никто не сможет вас остановить. Стрельцам будет сложно построить крепкую семью со Львом, Козерогом и Тельцом.

КОЗЕРОГ

Ваш знак Зодиака достаточно трудолюбив, эффективен и организован. Любой, кто помешает вам взбираться выше, не будет для вас хорошей партией и, скорее всего, выпадет из вашей жизни. Козерогом сложно построить крепкий союз со Стрельцом, Близнецами, Овном.

ВОДОЛЕЙ

Ваша нездоровая страсть к свободе может развести вас практически с любым знаком Зодиака, ведь вы совершенно не выносите, когда вас начинают душить обязательствами или чувствами. Однако следующие три знака Зодиака будут особенно для вас невыносимы: Скорпион, Рак, Дева.

РЫБЫ