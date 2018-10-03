Владимира Кличко заподозрили в новом романе после расставания с женой

Пару месяцев назад стало известно, что 42-летний чемпион по боксу Владимир Кличко расстался со своей гражданской супругой-актрисой Хайден Панеттьери, с которой у него 4-летняя дочь Кайя. Об этом заговорили после того, как Хайден засветилась со своим новым ухажером.
Теперь же журналисты обратили внимание на Владимира, который, кажется, тоже уже выбрал себе новую пассию. И она полная противоположность миниатюрной американке! На Конгрессе Всемирного боксерского совета WBC в Киеве Кличко не отходил от норвежской боксерки Сесилии Брекхус, даже приобнимая ее за талию.
Сесилия — профессиональная спортсменка колумбийского происхождения, ей 37 лет, из 80 поединков она выиграла 75. Она – первая женщина в истории, которая собрала все основные чемпионские пояса по основным версиям – WBA, WBC, WBO, IBF, IBO. Весной 2015 года Брекхус подписала контракт с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions. Спортсменка присутствовала на всех последних поединках Кличко.
Фото предполагаемой новой девушки смотрите на сайте Soulpost.ru.