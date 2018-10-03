Владимира Кличко заподозрили в новом романе после расставания с женой

Теперь же журналисты обратили внимание на Владимира, который, кажется, тоже уже выбрал себе новую пассию. И она полная противоположность миниатюрной американке! На Конгрессе Всемирного боксерского совета WBC в Киеве Кличко не отходил от норвежской боксерки Сесилии Брекхус, даже приобнимая ее за талию.