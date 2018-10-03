Как секс влияет на мужские тренировки

Позитивный эффект. Секс приводит к сильному выделению гормона тестостерона, который дает взрывную мышечную силу. Резко поднимает тонус мускулатуры. Так что, секс перед тренировкой пойдет на пользу.

Благодаря высокому уровню тестостерона спортсмен может сделать свои тренировки более агрессивными, а, значит, сможет брать большие веса и легче настраиваться на тяжёлые упражнения.

Негативный эффект. После секса в крови мужчины повышается содержание гормонов, высокое значение которых связано с режимом сна у мужчин. Вот поэтому мы себя чувствуем вялыми, нам хочется спать. Кстати, замечали как секс перед сном помогает быстрее заснуть?

Но советы здесь лишние. Ваше самочувствие все скажет лучше любых гипотез. Если вы в нормальной физической форме, то секс перед тренировкой пойдет только на пользу. Отметим, что от обоих занятий уровень тестостерона растет.