Тема женской груди раскрыта: певица Даша Астафьева сделала возбуждающую фотосессию 18+

Певица и модель Даша Астафьева показала фото, где позирует в сексуальном купальнике в воде. Она подчеркнула соблазнительные формы фигуры, из-за чего получила много положительных отзывов от поклонников, пишет Mport.ua.

На снимках в соцсети раскрученная знаменитость позирует в голубой воде с едва высунутым лицом. Сексуальный купальник выделил все её привлекательные зоны.