Ср, 3.10.2018
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  • Тема женской груди раскрыта: певица Даша Астафьева сделала возбуждающую фотосессию 18+

Тема женской груди раскрыта: певица Даша Астафьева сделала возбуждающую фотосессию 18+

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Юлия Кавтарадзе, Даша Астафьева. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Vida Rress

Это ты точно оценишь. 

Певица и модель Даша Астафьева показала фото, где позирует в сексуальном купальнике в воде. Она подчеркнула соблазнительные формы фигуры, из-за чего получила много положительных отзывов от поклонников, пишет Mport.ua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By @ilyaratman

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

На снимках в соцсети раскрученная знаменитость позирует в голубой воде с едва высунутым лицом. Сексуальный купальник выделил все её привлекательные зоны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By @ilyaratman 💙

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Поверх лица и тела она положила тонкую ткань для придания выразительности образу. Наверно, такая задумка была у фотографа. Однако получилось немного страшно: ощущение будто девушка вот-вот перестанет дышать.  

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