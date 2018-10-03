Тема женской груди раскрыта: певица Даша Астафьева сделала возбуждающую фотосессию 18+

Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
3 октября 2018, 14:20
Это ты точно оценишь.
Певица и модель Даша Астафьева показала фото, где позирует в сексуальном купальнике в воде. Она подчеркнула соблазнительные формы фигуры, из-за чего получила много положительных отзывов от поклонников, пишет Mport.ua.
На снимках в соцсети раскрученная знаменитость позирует в голубой воде с едва высунутым лицом. Сексуальный купальник выделил все её привлекательные зоны.
Поверх лица и тела она положила тонкую ткань для придания выразительности образу. Наверно, такая задумка была у фотографа. Однако получилось немного страшно: ощущение будто девушка вот-вот перестанет дышать.