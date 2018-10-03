Вот это поворот! 53-летнюю Ирину Безрукову после поездки в Таллинн заподозрили в беременности

53-летняя Ирина Безрукова вручила награду победителю в номинации «Лучший певец», которым стал Эмин Агаларов.

Поклонники разглядели у Безруковой округлившийся живот и тут же принялись поздравлять ее со скорым прибавлением в соцсетях.

ФОТО: Instagram

«Вас можно поздравить с интересным положением?!», «Какая красавица, восхитительно выглядите», «Похоже, что беременна Ирина!», «И бюст увеличился не просто так», — делятся впечатлениями подписчики.Сама Безрукова пока предпочитает хранить молчание.

Ирина Безрукова в сентябре несколько дней гостила в Таллинне и встречалась с друзьями и коллегами. Также актриса побывала на шоу Limon LIVE.