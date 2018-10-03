Ср, 3.10.2018
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  • Вот это поворот! 53-летнюю Ирину Безрукову после поездки в Таллинн заподозрили в беременности

Вот это поворот! 53-летнюю Ирину Безрукову после поездки в Таллинн заподозрили в беременности

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Ирина Безрукова

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik /Scanpix

Актриса появилась на премии Music Box 2018 в платье свободного кроя.

53-летняя Ирина Безрукова вручила награду победителю в номинации «Лучший певец», которым стал Эмин Агаларов.

Поклонники разглядели у Безруковой округлившийся живот и тут же принялись поздравлять ее со скорым прибавлением в соцсетях. 

ФОТО: Instagram

«Вас можно поздравить с интересным положением?!», «Какая красавица, восхитительно выглядите», «Похоже, что беременна Ирина!», «И бюст увеличился не просто так», — делятся впечатлениями подписчики.Сама Безрукова пока предпочитает хранить молчание.

Ирина Безрукова в сентябре несколько дней гостила в Таллинне и встречалась с друзьями и коллегами. Также актриса побывала на шоу Limon LIVE. 

Напомним, единственный сын актрисы Андрей скончался в 2015 году от сердечной недостаточности.

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