Вот это поворот! 53-летнюю Ирину Безрукову после поездки в Таллинн заподозрили в беременности

Актриса появилась на премии Music Box 2018 в платье свободного кроя.
53-летняя Ирина Безрукова вручила награду победителю в номинации «Лучший певец», которым стал Эмин Агаларов.
Поклонники разглядели у Безруковой округлившийся живот и тут же принялись поздравлять ее со скорым прибавлением в соцсетях.
«Вас можно поздравить с интересным положением?!», «Какая красавица, восхитительно выглядите», «Похоже, что беременна Ирина!», «И бюст увеличился не просто так», — делятся впечатлениями подписчики.Сама Безрукова пока предпочитает хранить молчание.
Ирина Безрукова в сентябре несколько дней гостила в Таллинне и встречалась с друзьями и коллегами. Также актриса побывала на шоу Limon LIVE.
Напомним, единственный сын актрисы Андрей скончался в 2015 году от сердечной недостаточности.