Ср, 3.10.2018
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Фото: вчера он был успешным боксером, а сегодня занимается сексом на камеру

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Боксер Куинтон Хиллокс (слева)

ФОТО: Vida Press

Говорит, что в порно жестче, чем на ринге. 

Британский боксер-профессионал Куинтон Хиллокс рассказал, что ему пришлось сниматься в порнографических фильмах, чтобы заработать себе на жизнь и возможность заниматься спортом, сообщает Mport.ua со ссылкой на таблоид The Mirror

Куинтон Хиллокс

ФОТО: Instagram / Куинтон Хиллокс

По словам 34-летнего Хиллокса, податься в индустрию “фильмов для взрослых“ ему пришлось после переезда в США. Там ему не удалось пробиться на профессиональный ринг. Хиллокс рассказал, что увидел в одном порнофильме своего спарринг-партнера и попросил устроить в этот бизнес и его. 

Боксер сообщил, что за три года своей карьеры в этой сфере стал востребованным актером, однако он намерен вернуться в бокс. При этом, по словам Хилокса, он не жалеет о полученном опыте. 

Куинтон Хиллокс

ФОТО: Instagram / Куинтон Хиллокс

“Я не жалею ни о чем в жизни. Это все опыт, который делает нас такими, какие мы есть. Лучше всего думать, что твоя жизнь сложилась удачно“, - сказал он. 

“Я бы сказал, что в порно жестче, чем на ринге. Вчера я был успешным боксером, а потом занимаюсь сексом на камеру“, — отметил спортсмен. 

Судя по статистике на портале Boxrec, свой последний бой Куинтон Хиллокс провел в октябре 2009 года и проиграл нокаутом. Всего на его счету пять поединков, три из которых он выиграл. Боксер выступает в суперсреднем весе (до 76,2 кг). 

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