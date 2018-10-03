Фото: вчера он был успешным боксером, а сегодня занимается сексом на камеру

Британский боксер-профессионал Куинтон Хиллокс рассказал, что ему пришлось сниматься в порнографических фильмах, чтобы заработать себе на жизнь и возможность заниматься спортом, сообщает Mport.ua со ссылкой на таблоид The Mirror.

Куинтон Хиллокс ФОТО: Instagram / Куинтон Хиллокс

По словам 34-летнего Хиллокса, податься в индустрию “фильмов для взрослых“ ему пришлось после переезда в США. Там ему не удалось пробиться на профессиональный ринг. Хиллокс рассказал, что увидел в одном порнофильме своего спарринг-партнера и попросил устроить в этот бизнес и его.

Боксер сообщил, что за три года своей карьеры в этой сфере стал востребованным актером, однако он намерен вернуться в бокс. При этом, по словам Хилокса, он не жалеет о полученном опыте.

Куинтон Хиллокс ФОТО: Instagram / Куинтон Хиллокс

“Я не жалею ни о чем в жизни. Это все опыт, который делает нас такими, какие мы есть. Лучше всего думать, что твоя жизнь сложилась удачно“, - сказал он.

“Я бы сказал, что в порно жестче, чем на ринге. Вчера я был успешным боксером, а потом занимаюсь сексом на камеру“, — отметил спортсмен.