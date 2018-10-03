Торопитесь! Выиграйте билеты на драму с Дмитрием Нагиевым «Непрощенный»

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных.

Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья…

Фильм уже в прокате, а сейчас вы можете стать участником розыгрыша билетов на показ фильма в кинотеатре Viimsi Kino.

Для этого ответьте на вопросы:

1. Кто сыграл главную роль в американском фильме «Последствия», снятом на основе этих же событий 2002 года? (Клуни, Шварценеггер, Броснан);

2. Какой фильм Сарика Андреасяна также, как и «Непрощенный» посвящен реальным трагическим событиям? (Землетрясение, Защитники, Мамы);

3. Кто из актеров планировался на роль Виталия Калоева до того, как был утвержден на роль Дмитрий Нагиев? (Броуди, Кассель, Джилленхол);

Для участия в розыгрыше пришлите письмо с ответами по адресу igra@tespi.ee, указав в ТЕМЕ письма ключевое слово Непрощенный. В письме укажите свое имя и номер телефона. Победители получат по 2 билета на один из сеансов (по выбору победителя) в кинотеатре Viimsi Kino с 8 октября.

ФОТО: promo

В ролях: Дмитрий Нагиев («Ёлки новые», «Кухня в Париже», «Самый лучший день»), Роза Хайруллина («Каникулы президента», сериал «Ольга»), Михаил Горевой («Шпионский мост», сериал «Корона»), Ирина Безрукова (сериал «Есенин», сериал «Участок»), Андрюс Паулавичюс («Движение вверх», «Зеро 2») и др.