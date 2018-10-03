Фото и видео: беззубая и лысая дочь Успенской привела фанатов в ужас

Российская певица Любовь Успенская разместила в своем Instagram видео, на котором запечатлено, как она бреет налысо машинкой свою дочь Татьяну Плаксину.

Артистка заявила, что недавно девушка, живущая долгое время за границей, упала с велосипеда в Коста-Рике, сломала челюсть и выбила пять зубов.

«После двух сложных операций мы много чего переоценили – а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться - но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение», - пишет исполнительница.

Внешний вид Татьяны привел в ужас подписчиков звезды. Многие не поверили, что дело только в травме, полученной в результате падения с велосипеда, отметив, что на самом деле ситуация гораздо серьезнее, чем ее выставляет Любовь Успенская.