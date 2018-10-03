Ср, 3.10.2018
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  • Фото и видео: беззубая и лысая дочь Успенской привела фанатов в ужас

Фото и видео: беззубая и лысая дочь Успенской привела фанатов в ужас

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ФОТО: Instagram

Певица опубликовала видео, на котором запечатлено, как она своими руками побрила машинкой родную дочь.

Российская певица Любовь Успенская разместила в своем Instagram видео, на котором запечатлено, как она бреет налысо машинкой свою дочь Татьяну Плаксину.

Артистка заявила, что недавно девушка, живущая долгое время за границей, упала с велосипеда в Коста-Рике, сломала челюсть и выбила пять зубов.

«После двух сложных операций мы много чего переоценили – а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться - но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение», - пишет исполнительница.

Внешний вид Татьяны привел в ужас подписчиков звезды. Многие не поверили, что дело только в травме, полученной в результате падения с велосипеда, отметив, что на самом деле ситуация гораздо серьезнее, чем ее выставляет Любовь Успенская.

«У меня сложилось впечатление,что дочь какая-то неадекватная,психически нездорова?», «Какое освобождение души? Вы о чем вообще? Это всем кто падает с велосипеда надо брить голову и освобождать душу? Вашу дочку наверно изнасиловали и поиздевались . По лицу видно что у неё что то не хватает, недалекая она у вас......», «Три года назад я тоже падала с велосипеда. Итог ушиб локтя, ушиб плеча, трещина в ноге, постравматический разрыв барабанной перепонки правого уха и легкая контузия. И что мне нужно было побрить налосо?» - недоумевают юзеры.

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