«Ей лучше одеться!»: в Сети ужаснулись пляжными снимками супермодели Кейт Мосс

На ягодицах супермодели виден целлюлит и даже складки в области груди. Когда-то фигуре Кейт все завидовали, а ее имя было у всех на слуху. Сейчас же из-за длительного пристрастия к алкоголю, от которого, по слухам, она уже избавилась, фигура Мосс стала далека от совершенства. Смотрите фото!