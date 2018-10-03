«Ей лучше одеться!»: в Сети ужаснулись пляжными снимками супермодели Кейт Мосс Смотрите фото!
3 октября 2018, 11:40
Недавно 44-летняя Кейт Мосс отдыхала в Сен-Тропе. В один из дней модель надела крошечное бикини, вот только интернет-пользователи остались не в восторге от внешности знаменитости.
На ягодицах супермодели виден целлюлит и даже складки в области груди. Когда-то фигуре Кейт все завидовали, а ее имя было у всех на слуху. Сейчас же из-за длительного пристрастия к алкоголю, от которого, по слухам, она уже избавилась, фигура Мосс стала далека от совершенства. Смотрите фото!