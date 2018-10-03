«Я передал ее отцу»: известный певец бросил наркозависимую Кафельникову

Алеся и Глеб встречались больше года. Их расставание спровоцировало у девушки депрессию. Кроме того, дочь теннисиста тогда употребляла запрещенные вещества и конфликтовала с родственниками.

"Я передал ее папе и там уже у ее папы надо спрашивать, какие состояния она проходила. Не мой ребенок, не мне за него отвечать", – цитирует исполнителя Teleprogramma.pro. При этом парень подчеркнул, что у него никогда не было конфликтов с отцом модели Евгением Кафельниковым.

По словам Фараона, папа Алеси думал, что наследница связалась с музыкантом на почве наркотиков. Голубин отметил, что в отношениях с ним Кафельникова была "абсолютно адекватным человеком.

О причинах разрыва с моделью рэпер рассказывать отказался. Он лишь сообщил, что очень тяжело переживал расставание, поскольку сильно любил Алесю. "Мы расходились на очень тяжелых ситуациях и условиях, не совсем справедливых и честных, но так вышло", – поделился Фараон.

Напомним, в 2017 году модель прошла курс лечения от наркозависимости. После реабилитации она вернулась в модельный бизнес, но недавно Алесю снова заподозрили в употреблении наркотиков. Затем в Сеть попали ее интимные фото с Фараоном.