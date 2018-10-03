Принц Гарри с женой Меган Маркл прилетел в Австралию, но тут появилась его бывшая

Во время визита принца Гарри и Меган Маркл в Австралию произошел казус. На одном из приемов внук Елизаветы II столкнулся со своей любовницей Дженной Коулман.
Принц от такой встречи резко побледнел. Как рассказали журналистам свидетели сцены, Гарри попытался избежать неловкой ситуации и проигнорировал девушку, пишут Dni.ru.
Однако Дженна нисколько не смутилась: она как будто только и ждала, когда сможет увидеть своего бывшего любовника и при виде принца расплылась в улыбке.
По данным Vanity Fair, Гарри с возмутительно неприличной скоростью пробежал мимо Дженны к столику, где его ждала жена Меган. Когда герцогиня Сассекская поинтересовалось у супруга, что произошло, он уверил любимую, что все в порядке.
Раньше Гарри говорил Маркл, что сумел сохранить дружеские отношения со всеми экс-возлюбленными. Принц даже пригласил на свою свадьбу Челси Дэйви и Крессиду Бонас. А вот Коулман, с которой у Гарри был роман в 2015 году, давно не замечали рядом с принцем.