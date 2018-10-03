Принц Гарри с женой Меган Маркл прилетел в Австралию, но тут появилась его бывшая

Принц от такой встречи резко побледнел. Как рассказали журналистам свидетели сцены, Гарри попытался избежать неловкой ситуации и проигнорировал девушку, пишут Dni.ru.

Однако Дженна нисколько не смутилась: она как будто только и ждала, когда сможет увидеть своего бывшего любовника и при виде принца расплылась в улыбке.

По данным Vanity Fair, Гарри с возмутительно неприличной скоростью пробежал мимо Дженны к столику, где его ждала жена Меган. Когда герцогиня Сассекская поинтересовалось у супруга, что произошло, он уверил любимую, что все в порядке.