Ср, 3.10.2018
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Неожиданный поворот: звездную эстонскую парочку выкинули из автобуса на границе с Белоруссией

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Мерилин Таймре и Роомет Поом

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Эстонская блогер Paljas Porgand (Мерилин Таймре) и ее возлюбленный Роомет Поом рассказывают, как их выкинули из автобуса по дороге в Белоруссию. 

В ролике, опубликованном ниже, видно, как поездка парочки приобретает неожиданный поворот.

Они забыли свои паспорта дома, поэтому их выставили из автобуса среди ночи на границе с Белоруссией. Пара надеялась, что ночью сонные пограничники примут их ид-карты. Но этот документ для пересечения границы не подходит, поэтому ид-карта была возвращена молодым моментально. На них посмотрели, как на бестолковых. Смотрите видео ниже!

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