Неожиданный поворот: звездную эстонскую парочку выкинули из автобуса на границе с Белоруссией
3 октября 2018, 10:11
Эстонская блогер Paljas Porgand (Мерилин Таймре) и ее возлюбленный Роомет Поом рассказывают, как их выкинули из автобуса по дороге в Белоруссию.
В ролике, опубликованном ниже, видно, как поездка парочки приобретает неожиданный поворот.
Они забыли свои паспорта дома, поэтому их выставили из автобуса среди ночи на границе с Белоруссией. Пара надеялась, что ночью сонные пограничники примут их ид-карты. Но этот документ для пересечения границы не подходит, поэтому ид-карта была возвращена молодым моментально. На них посмотрели, как на бестолковых. Смотрите видео ниже!