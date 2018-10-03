Неожиданный поворот: звездную эстонскую парочку выкинули из автобуса на границе с Белоруссией

Они забыли свои паспорта дома, поэтому их выставили из автобуса среди ночи на границе с Белоруссией. Пара надеялась, что ночью сонные пограничники примут их ид-карты. Но этот документ для пересечения границы не подходит, поэтому ид-карта была возвращена молодым моментально. На них посмотрели, как на бестолковых. Смотрите видео ниже!