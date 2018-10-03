Тело Азнавура нашли в ванне: появилась новая версия

Согласно медицинскому заключению по результатам вскрытия тела, смерть музыканта наступила по естественным причинам. У шансонье развилась острая сердечно-легочная недостаточность, вызванная отеком легких, пишет Dni.ru.

Юрист Патрик Дюжарден рассказал об обстоятельствах смерти Азнавура. По его словам, тело певца обнаружили в ванной комнате, примыкающей к спальне в его доме в коммуне Мурьес на юге Франции, передает LCI. Криминальный характер кончины правоохранительными органами исключен.

Французские журналисты предположили, что Шарль Азнавур мог утонуть в ванной. Официально это не подтвердилось.

Известно и то, где упокоится великий шансонье. Его родственники высказались против того, чтобы похороны музыканта прошли в форме пышной общенациональной церемонии. Прощание с Азнавуром пройдет скромно.

Скорее всего, его похоронят в парижской коммуне Монфор-л'Амори, в монастыре XII века, сообщает портал 78actu. Там располагается небольшой семейный склеп, где упокоились родители Азнавура и его сын Патрик, умерший в возрасте 25 лет из-за передозировки наркотиков.