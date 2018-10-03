Ср, 3.10.2018
Эксклюзивная галерея Limon.ee: сексуальные девушки в Мюнхене на празднике пива сводят с ума СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Тело Азнавура нашли в ванне: появилась новая версия

Тело Азнавура нашли в ванне: появилась новая версия

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

This picture taken on October 2, 2018 shows a poster of the late French-Armenian singer Charles Aznavour, who died the day before, on display at a main square in the Lebanese-Armenian majority suburb of Burj Hammoud, north of the capital Beirut. - The legendary Aznavour died aged 94 on October 1, his spokeswoman told AFP. The songwriter, who had just returned from a concert tour of Japan last month, died in his home in Alpilles in southeastern France. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)

ФОТО: ANWAR AMRO / AFP / Scanpix

Появились новые подробности обстоятельств кончины знаменитого французского певца. Стало известно и то, где похоронят Шарля Азнавура.

Согласно медицинскому заключению по результатам вскрытия тела, смерть музыканта наступила по естественным причинам. У шансонье развилась острая сердечно-легочная недостаточность, вызванная отеком легких, пишет Dni.ru.

Юрист Патрик Дюжарден рассказал об обстоятельствах смерти Азнавура. По его словам, тело певца обнаружили в ванной комнате, примыкающей к спальне в его доме в коммуне Мурьес на юге Франции, передает LCI. Криминальный характер кончины правоохранительными органами исключен.

Французские журналисты предположили, что Шарль Азнавур мог утонуть в ванной. Официально это не подтвердилось.

Известно и то, где упокоится великий шансонье. Его родственники высказались против того, чтобы похороны музыканта прошли в форме пышной общенациональной церемонии. Прощание с Азнавуром пройдет скромно.

Скорее всего, его похоронят в парижской коммуне Монфор-л'Амори, в монастыре XII века, сообщает портал 78actu. Там располагается небольшой семейный склеп, где упокоились родители Азнавура и его сын Патрик, умерший в возрасте 25 лет из-за передозировки наркотиков.

Напомним, Шарль Азнавур скончался в ночь на 1 октября на 95-м году жизни. В апреле этого года шансонье почувствовал недомогание во время концертного тура в Санкт-Петербурге. Его выступления отменили и перенесли на следующий год. Затем певца госпитализировали. За свою творческую карьеру Азнавур записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ