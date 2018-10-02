Максим Виторган скорбит из-за горькой утраты

Актер Максим Виторган почтил память Карцева в личном микроблоге. Он посвятил сатирику трогательный и душевный пост, пишет Dni.ru.

«Мы пойдем легко по Пушкинской, потому что нас знают и любят, потому что люди останавливаются, увидя нас троих, и улыбаются. Это зыбко – любовь масс. Это быстротечно, как мода. И у нас в запасе есть огромный мир на самый крайний случай – наш внутренний мир. Три внутренних мира, обнявшись, идут по Пушкинской к морю. К морю, которое, как небо и как воздух, не подчинено никому, которое расходится от наших глаз вширь, непокоренное, свободное..." – процитировал актер Михаила Жванецкого.

Юморист Владимир Винокур также выразил соболезнования родственникам знаменитости. "Роман Карцев – гений! Скромный, талантливый, добрый, благородный – не звездный! Просто – человек! Поклон семье и всем, кто любил Рому! Скорблю вместе с вами!" – написал Винокур в соцсетях.

Поделился горестными переживаниями с подписчиками в Instagram Михаил Галустян. По словам актера, его очень расстраивает, что в последнее время из этого мира стали часто уходить легенды. "К сожалению, лента все чаще заполняется некрологами. Это печально осознавать. Сегодня не стало Романа Карцева. Для меня он был примером для подражания. Замечательный юморист. Вечная память", – выразила свою скорбь знаменитость.